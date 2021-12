Matrimonio in arrivo per la coppia nata a Uomini e Donne: si sposano! L’annuncio a sorpresa è arrivata proprio nello studio della trasmissione.

Nello studio di Uomini e Donne, si sa, sono tante tantissime storie d’amore nel corso degli anni. Alcune non durano a lungo lontano dalle telecamere, ma altre si trasformano in vere e proprie favole. È il caso dei due protagonisti di cui vi parliamo oggi, pronti al grande passo: si sposeranno prestissimo!

Si sono conosciuti proprio nello studio della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi e, dopo pochi mesi, non hanno dubbi: sono pronti per unirsi per la vita. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la coppia è tornata in studio per annunciare la magnifica notizia. E c’è anche già una data! Scopriamo tutti i dettagli di questa splendida sorpresa.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, colpo di scena tra Matteo e Noemi: le immagini parlano chiaro

Uomini e Donne, la coppia nata in studio si sposa: pronti per il matrimonio, l’annuncio in diretta

Il loro amore è nato solo da pochi mesi, ma il sentimento è talmente forte che i due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno dubbi: è tempo di fiori d’arancio! Come riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nel corso dell’ultima registrazione della trasmissione, la coppia è tornata in studio per comunicare delle nozze imminenti.

Anzi, super imminenti! Il matrimonio è fissato per il prossimo 17 dicembre: chi è la meravigliosa sposa? Si tratta di Angela Paone, che dopo alcune frequentazioni finite male ha trovato la sua dolce metà, Antonio Stellacci. I due sono legati da tre mesi e sono pronti a sposarsi. L’annuncio è arrivato proprio nello studio in cui si sono conosciuti.

LEGGI ANCHE ——>Uomini e Donne, splendida anticipazione: lasciano il programma insieme, è nato l’amore!

Come sappiamo, tra le registrazioni e la messa in onda passano circa dieci giorni: dovremo quindi attendere un po’ per vedere la puntata in questione. Nel frattempo non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia di futuri sposi. Auguri Angela e Antonio!