Su Instagram, Giulia De Lellis conta quasi 2000 post, ma sapete qual è stato il primo pubblicato? Correva esattamente l’anno 2016, che dolce!

È la vera e propria star di Instagram, Giulia De Lellis! Fattasi conoscere da tutto il pubblico italiano durante la sua partecipazione a Uomini e donne, la giovanissima romana ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dal primo minuto. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 6 anni, eppure la bella Giulia non soltanto continua ad essere amatissima, ma continua ad essere anche un personaggio piuttosto in voga.

Influencer di successo, Giulia De Lellis vanta di un profilo Instagram piuttosto ricco. E, sia chiaro, non facciamo soltanto riferimento soltanto al numero di followers, che è davvero incredibile, ma anche a quello dei post che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne condivide. Ad oggi, la splendida De Lellis conta quasi 2000 post. E, vi assicuriamo, ce ne sono davvero di diversi. Che sia in compagnia della sua famiglia, del suo compagno o anche protagonisti di stupefacenti shooting, Giulia non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Vi siete mai chiesti, però, quale sia stato il primo post condiviso? Se siete curiosi, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Quale è stato il primo post Instagram condiviso da Giulia De Lellis? Scatto dolcissimo!

Non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo adoratissimo pubblico social, Giulia De Lellis. Molto attiva e, soprattutto, dedita a rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita, l’influence romana vanta un profilo Instagram ricco di sostenitori, ma anche di post. Attualmente, pensate, se ne contano più di 1700, ma siamo certi che, nei prossimi giorni, aumenteranno sempre di più.

Vi siete mai chiesti, però, qual è stato il primo post che Giulia De Lellis ha condiviso su Instagram? Ebbene: noi siamo riusciti a rintracciarlo! È stata una ‘faticaccia’, ve lo assicuriamo, ma ce l’abbiamo fatta! La sua prima foto, badate bene, risale esattamente al 2016. Ed è proprio questa:

A distanza di qualche giorno, poi, Giulia De Lellis ha condiviso un’altra foto in compagnia di suo fratello Giuseppe. Eccoli insieme:

Sono davvero dolcissimi insieme, vero?