Sanremo 2022, colpo grosso di Amadeus: ci sarà anche lui sul palco

Colpo grosso di Amadeus in vista del Festival di Sanremo 2022: sul palco ci sarà anche lui, ecco di chi si tratta

Manca sempre meno alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora sarà Amadeus. Egli sta lavorando giorno e notte per costruire un’edizione irripetibile. Nelle ultime ore sembrerebbe aver messo a segno un colpo con i fiocchi.

Sanremo 2022, colpo grosso di Amadeus

Sono in corso i preparativi per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo, Amadeus sarà il direttore artistico e conduttore della manifestazione canora. Il pubblico l’ha voluto fortemente e la Rai ha deciso di richiamarlo, anche in seguito al successo delle scorse edizioni.

Il conduttore de “I Soliti Ignoti” ha formato insieme a Rosario Fiorello una coppia vincente. Non sappiamo, però, se lo showman sarà presente assiduamente anche nella settantaduesima edizione della manifestazione canora. Al momento la sua presenza è molto incerta.

Anche su i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici regna grande incertezza. Sono stati fatti vari nomi, ma nessuno ancora trova conferme. Il conduttore e direttore artistico ha appena finito di lavorare a Sanremo Giovani, presto in onda su Rai 1, e adesso sta costruendo la rosa di big che si esibirà sul palco durante le cinque serate del Festival.

Proprio tra i big in gara, Amadeus sembrerebbe aver messo a segno un colpo veramente grosso. Sul palco, infatti, dovrebbe esserci anche lui. Volete sapere di chi si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il settimanale Chi ha annunciato alcuni dei big in gara nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi figurano: Emma, Elisa, Aka7Even, Rkomi, Elio e le Storie Tese e molti altri ancora.

Tra i big, inoltre, figura anche un colpo veramente grosso, che Amadeus sta cercando di mettere a segno. Sul palco dell’Ariston di Sanremo potrebbe tornare in gara anche Gianni Morandi. Il cantautore bolognese ha partecipato sei volte alla manifestazione canora, vincendo nel 1987. Di recente è stato anche conduttore e direttore artistico. Questa volta, invece, potrebbe ripresentarsi in gara.