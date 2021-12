Sonia Bruganelli, avete visto la collana indossata al Gf Vip? Tutti possono permettersela, costa pochi euro

Avete visto la collana indossata dall’opinionista Sonia Bruganelli al Gf Vip 6? Tutti possono permettersela, ecco quanto costa

Nella scorsa puntata del reality show, andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5, Sonia Bruganelli ha indossato una collana ‘particolare’, diversa rispetto alle altre. Ciò che è particolare di sicuro è il prezzo. Tutti, infatti, possono permettersi la collana indossata dall’opinionista del reality show. Volete sapere quanto costa? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Quanto costa la collana indossata da Sonia Bruganelli al Gf Vip 6

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In studio erano presenti, oltre al conduttore Alfonso Signorini, anche le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis è una delle protagoniste del reality show di Canale 5. Per lei si tratta della prima esperienza televisiva, visto che fino ad adesso ha sempre lavorato dietro le quinte. In queste nuove vesti, però, sta ben figurando ed è molto amata dal pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oltre alle opinioni, sempre molto interessanti, il pubblico del Grande Fratello Vip fa sempre attenzione al look dell’opinionista del reality show. Di solito, la Bruganelli punta su un total black. Nell’outfit indossato nella scorsa puntata del reality show, un ‘particolare’ ha colpito l’attenzione dei telespettatori. Tutti, infatti, hanno notato la collana indossata l’opinionista, ma pochi conoscono il prezzo.

Il girocollo indossato dalla moglie di Bonolis non era né in oro né in argento. Era una semplice catena e ciò che stupisce di più è il prezzo. L’oggetto utilizzato dalla Bruganelli, infatti, è veramente low-cost. Siete curiosi di sapere quanto costa? Vi anticipiamo che è accessibile a tutti, perchè bastano veramente pochi euro per comprarlo.

Il capo indossato da Sonia in puntata costa appena 20 euro. Tutti dunque possono permettersi quella collana. Il resto del look, invece, mantiene la media della scorsa puntata. L’opinionista ha sfoggiato un completo con pencil skirt aderente e maglioncino a collo alto e con le maniche corte. Uno dei capi più costosi è sicuramente il décolleté col tacco a spillo di pizzo nero che sul web viene venduto a 574 euro. I capelli erano legati in un raccolto e mettevano appunto in risalto il girocollo a catena.