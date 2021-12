Striscia la Notizia, perchè non ci sono più Talisa e Giulia? Svelata finalmente la verità

Perchè non ci sono più Talisa e Giulia a Striscia la Notizia? Finalmente è stata svelata la verità: ecco il motivo

Le veline di questa stagione sono assenti da tempo sul bancone di Striscia. Cos’è successo a Talisa e Giulia? Perchè non sono più presenti nel programma di Antonio Ricci? Il motivo è stato finalmente svelato.

Striscia la notizia, perchè non ci sono più Talisa e Giulia?

Le veline sono una parte fondamentale del tg satirico diretto e ideato da Antonio Ricci. Il termine “velina” è nato nel 1988 ed ha un’origine ben precisa: le ‘veline’ erano le notizie che le vallette portavano ai conduttori del tg satirico. Le veline a partire dalla stagione 1994-95 sono generalmente una mora e una bionda.

Nel corso degli anni, il programma ha reso celebri tantissime veline. Tra le più popolari ricordiamo sicuramente Elisabetta Canalis, Roberta Lanfranchi, Laura Freddi, Giorgia Palmas, Melissa Satta e tante altre ancora.

Attualmente le veline sono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Le due vallette sono divenute popolari grazie al talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il loro esordio nel tg satirico è stato soddisfacente, ma poi sono state costrette a fermarsi. Le due veline, infatti, sono entrate in contatto con una persona positiva al Covid-19 e sono state costrette alla quarantena.

Adesso, però, la quarantena sarebbe finita e i telespettatori di Canale 5 si chiedono: perchè Talisa e Giulia non sono ancora presenti sul bancone di Striscia? Per ovviare alla loro assenza, Antonio Ricci ha richiamato le veline della scorsa edizione, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Finalmente, però, è stata svelata la verità sull’assenza delle due veline di questa stagione. Perchè Giulia e Talisa non figurano ancora nel programma di Antonio Ricci? A rivelarlo è TvBlog.

Le due vallette sarebbero ancora out a causa di un problema fisico accorso a una delle due. Giulia e Talisa, però, stanno preparando il loro ritorno sul bancone di Striscia. Al momento non sappiamo ancora una data ufficiale. Siamo sicuri, però, che ritorneranno molto presto, come confermato anche da fonti ufficiali.