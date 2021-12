“The Ferragnez” presentata a Madrid: sapete quanto costa una notte in quell’albergo? Ecco dove hanno alloggiato Chiara Ferragni e Fedez.

Non hanno bisogno di presentazioni. Chiara Ferragni e Fedez rappresentano una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni. E, in tantissimi Paesi del mondo, non si aspetta altro che l’uscita di The Ferragnez, la prima serie tv reality dedicata interamente alla vita della coppia e delle loro famiglie. La serie, disponibile su Amazon Prime dal 9 dicembre, è stata presentata in anteprima a Madrid nei giorni scorsi. E i Ferragnez non potevano che raggiungere la capitale spagnola per l’occasione!

Durante il soggiorno a Madrid, Chiara e Fedez hanno alloggiato in un hotel che non è affatto passato inosservato: il terrazzo con vista ha incantato i followers. Curiosi di scoprire di più sull’albergo? Siete nel posto giusto!

Chiara Ferragni e Fedez a Madrid per la presenzazione di The Ferragnez: quanto costa alloggiare nell’hotel scelto dalla coppia?

Chiara Ferragni e Fedez sanno sempre come catturare l’attenzione dei fan. Che non vedono l’ora di seguire il docu-reality dedicato a loro. La presentazione in anteprime si è tenuta a Madrid e, per l’occasione, i Ferragnez hanno alloggiato in uno degli hotel più lussuosi del mondo. Come si legge anche nei post condivisi dalla coppia sui social, si tratta del Four Season Madrid, situato nel cuore della capitale. Fa parte della catena Four Seasons, che si trova in tutte le principali città.

Un hotel da sogno, con camere, suites e spa su quattro livelli; i Ferragnez hanno alloggiato in una delle camere con vista sui principali monumenti della città, come dimostrano i vari scatti postati dalla coppia sui social. Ma quanto costa alloggiare in questo hotel esclusivo?

Come riporta Fanpage.it, la stanza scelta dai Ferragnez dovrebbe essere una one bedroom terrace suite (composta da camere, bagni, salotto e terrazzo), dal costo di 4.350 euro a notte.

Non ci resta che attendere qualche giorno per l’uscita della serie tv. Voi siete curiosi di vederla e tuffarvi nei segreti della famiglia Ferragnez?