Giunto alla sua seconda stagione, Ti spazzo in due è un programma amatissimo e seguitissimo, ma com’è possibile contattare?

Il canale Real Time non smette di catturare l’attenzione dei suoi telespettatori. E di regalare loro dei programmi piuttosto innovativi e completamente inediti. Dopo Too Large, La clinica della pelle e Vite al Limite, il pubblico italiano è letteralmente impazzito per un’altra trasmissione pazzesca. Stiamo parlando proprio di ‘Ti spazzo in due’.

Il programma racconta le storie di un team di cinque donne che, dalla Puglia, girano l’Italia ed offrono il loro aiuto per mettere a nuovo le case di tutti gli italiani. Le Paglionico sono davvero pazzesche! Direttamente dalla Puglia, il team di cinque donne imparentate tra loro sono disposte ad accogliere qualsiasi tipo di richiesta di aiuto. E a mettere in pratica la loro professionalità e bravura nell’ambito. Anche voi avete seguito una puntata del programma e siete rimasti incantati dalla loro pulizia ed adesso anche voi avete intenzioni di chiedere il loro aiuto? Questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro! Di seguito, infatti, vi spieghiamo come è possibile contattare la trasmissione.

Come contattare Ti spazzo in due? È semplicissimo

C’è proprio bisogno di dirlo: le Paglionico ne sanno proprio una più del Diavolo! Nell’ambito della pulizia da tantissimi anni e proprietarie di un’impresa di pulizie, le simpaticissime pugliesi offrono il loro aiuto non soltanto per la pulizie della casa, ma anche di enormi capannoni, negozi, edifici e molto altro ancora. Insomma, qualora aveste bisogno di un aiuto, le Paglionico sono pronte lì per mettere a soqquadro tutto quello che occorre fare.

A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere come è possibile contattare il programma? Ebbene: siamo riusciti a fare qualche ricerca sul web ed abbiamo scoperto come fare per mettersi in contatto con l’amatissima trasmissione di Real Time? Ebbene. Da quanto si legge, sembrerebbe che iscriversi sia piuttosto semplice. La prima cosa da fare è, infatti, scrivere un’email a redazione@jumpcutmedia.it. E compilare l’apposito format.

Insomma, da come potete vedere, mettersi in contatto è davvero semplicissime. Qualora non doveste essere contattati, state tranquilli: lo faranno al più presto!