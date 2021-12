Uomini e Donne, colpo di scena tra Matteo e Noemi: le immagini parlano chiaro; cosa è successo tra i due protagonisti della trasmissione.

La stagione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. I protagonisti del programma di Maria De Filippi continuano a mettersi in gioco, con l’obiettivo di trovare il vero amore. E una storia d’amore è nata prima della fine del percorso sul trono. Parliamo di Matteo e Noemi, che hanno lasciato la trasmissione insieme in anticipo.

Quando il tronista si è reso conto che l’interesse per la corteggiatrice napoletana era sempre più forte e gli impediva di conoscere altre donne, la decisione è stata inevitabile: la coppia è uscita insieme dalla trasmissione. Dopo alcune settimane però è già nata la prima voce di crisi: cosa è successo nelle ultime ore?

Colpo di scena tra Matteo e Noemi di Uomini e Donne: le immagini non passano inosservate

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono già lasciati? La voce di una presunta rottura si è fatta molto insistente nelle ultime settimane, al punto da spingere l’ex tronista a rompere il silenzio. Attraverso Instagram, Matteo ha smentito di essere di nuovo single, ma non ha negato che anche nella loro storia, come in tutte, ci possono essere alti e bassi. Parole che hanno tranquillizzato i fan della coppia, ma solo in parte: nei giorni successivi, infatti, la coppia ha continuato a non mostrarsi insieme. Fino a qualche ora fa!

In occasione del compleanno di Matteo, infatti, Noemi lo ha raggiunto per la festa e, nel corso della serata, i due hanno condiviso alcune immagini insieme:

Crisi superata o pace apparente? Nelle immagini trapelate sui social, la coppia si è mostrata sorridente: non possiamo che augurarci che tutto proceda per il meglio! E a voi, piacciono insieme Matteo e Noemi?