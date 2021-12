Uomini e Donne, avete mai visto la mamma di Andrea Nicole? Si somigliano molto!

Andrea Nicole è la tronista di “Uomini e Donne”, ma avete mai visto la mamma? Si somigliano veramente molto: ecco la foto

Lei è la prima tronista transgender nella storia del programma. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ha appassionato i telespettatori italiani. Di recente, la tronista ha ricevuto una bellissima sorpresa dal suo corteggiatore e soprattutto dalla sua mamma. L’avete mai vista? Si somigliano molto.

Uomini e Donne, la mamma di Andrea Nicole

Andrea Nicole è la prima tronista transgender nella storia di “Uomini e Donne”. La venticinquenne milanese prima era un uomo, poi ha deciso di compiere la transizione diventando a tutti gli effetti una donna. Lavora da dieci anni in un negozio di abbigliamento ed ha dichiarato di voler accanto a sé un uomo comprensivo, intelligente e che sappia guardare oltre.

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la tronista ha dichiarato di non voler essere definita ‘transgender’, perchè vanifica il percorso fatto sino ad adesso: “Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Sin dall’inizio del suo percorso si è focalizzata su due corteggiatori in particolare: Alessandro e Ciprian. Due ragazzi molto diversi tra di loro, ma che l’hanno colpita in egual modo. Di recente, Alessandro le ha fatto una bellissima sorpresa, facendole incontrare la mamma che non vedeva da tempo. Un’emozione fortissima, che ha commosso i telespettatori di “Uomini e Donne”.

Vi siete persi la puntata e non siete riusciti a vedere per la prima volta la mamma della tronista di “Uomini e Donne”? Tranquilli, vi mostriamo noi la foto. Vi anticipiamo che le due donne si somigliano molto, anche se non eccessivamente.

La mamma della tronista ha speso bellissime parole per lei: “È intelligente, bella, intraprendente, sempre stata tosta anche da piccolissima. Ho sempre cercato di accontentarla per renderla felice, da quando è iniziato il suo percorso, in tutto. Sono fiera e orgogliosa di avere una figlia come te, sono sicura che sarai un’ottima madre, spero che troverai la persona giusta con cui condividere questa strada. Ti sosterrò sempre, sia io che papi. L’importante è che sei felice, il resto non conta”.