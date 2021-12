Nel 2018 ha vinto il Grande Fratello 15, ricordate Alberto Mezzetti? Com’è e cosa fa oggi

Tre anni e mezzo fa riuscì a battere gli altri concorrenti del Grande Fratello 15, ma che ne è stato di Alberto Mezzetti?

Era soprannominato il “Tarzan di Viterbo” per i capelli lunghi e il fisico prestante ed ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello nella sua versione Nip, condotta nel 2018 da Barbara D’Urso.

A quell’epoca Alberto Mezzetti, 34 anni, gestiva un centro scommesse e, grazie al suo modo di fare e al suo fascino, riuscì a conquistare il pubblico che lo premiò permettendogli di trionfare come vincitore dell’edizione più breve dell’intera storia del reality.

Il GF 15 andò in onda infatti dal 17 aprile al 4 giugno 2018, solo 49 giorni. Riscosse comunque un grande successo in termini di ascolti e ancora oggi, dopo tre anni e mezzo, Mezzetti è ricordato da moltissimi fan e su Instagram vanta ben 286mila follower.

Sparito dalle scene da ormai parecchio tempo, cosa fa e com’è cambiato in questi anni?

Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello 15: eccolo oggi, sembra impossibile

Non tutti sanno che, dopo essersi aggiudicato la vittoria con il conseguente premio di 100.000 euro, l’anno successivo Alberto ha preso parte ad un altro reality all’estero.

E’ stato infatti tra i concorrenti del Grande Fratello brasiliano del 2019. Sembra infatti che la sua bellezza fosse molto apprezzata in terra carioca, dove sulla pagina ufficiale del programma la sua entrata nel gioco fu annunciata con grande clamore.

Inoltre, con i soldi vinti al GF italiano ha fondato un’associazione a scopo benefico per giovani in difficoltà, la Tarzan Help. Oggi Alberto continua anche posare per servizi di moda e, da una delle foto più recenti pubblicate sul suo profilo Instagram, possiamo notare che in effetti non è affatto cambiato esteticamente.

Oggi Alberto si mostra così: incredibile come sia rimasto praticamente indenne al passare del tempo, vero?