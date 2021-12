Alessia Marcuzzi vanta di una fisico davvero incredibile, ma sapete come si tiene in forma? Svelato finalmente il ‘segreto’ di bellezza.

Un annuncio davvero ‘choc’, quello che, nei mesi scorsi, Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di condividere col suo amatissimo pubblico. Dopo anni di presenza fissa sui canali Mediaset, la conduttrice ha rivelato di essere pronta a prendersi una pausa dai riflettori.

Sono trascorsi diversi mesi da quando Alessia Marcuzzi, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, ha annunciato di aver detto ‘addio’, almeno per il momento, a Mediaset e al mondo della tv. Seppure richiestissima ed amatissima, la conduttrice ha spiegato di non essersi riuscita ad immaginare più nei programmi che le sono stati proposti. Decidendo, così, di abbandonare. “La mia carriera è iniziata a Mediaset. E li ringrazierò sempre per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare”, ha scritto la Marcuzzi a corredo del post. Da quel momento, in effetti, la bella Alessia non è più apparsa sul piccolo schermo. Certo, il suo nome è, spesso e volentieri, accostato a tanti programmi, ma a quanto pare non c’è ancora alcuna conferma. In attesa di averla, però, Alessia Marcuzzi non perde occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori. E l’ha fatto anche qualche ora. Svelando loro, quindi, come si tiene in forma.

Come si tiene in forma Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi è sempre stata un libro aperto coi suoi sostenitori. Sempre pronta a rivelare ogni cosa e a condividere con loro tutto ciò che la riguarda, la conduttrice non ha mai perso occasione di poterli rendere partecipi delle sue scelte, della sua vita e della sua quotidianità. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la bella Marcuzzi si è raccontata come mai prima d’ora. Ed ha risposto alle domande più curiose dei suoi sostenitori.

Una volta svelato come è cambiata la sua vita lontano dalle telecamere, Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di svelare come si mantiene in forma. Il suo fisico, diciamocelo, è davvero pazzesco, ma come fa ad averlo così? Scopriamo insieme il suo ‘segreto’ di bellezza:

A partire dallo yoga fino a lunghe camminare, è proprio questo il segreto di bellezza della Marcuzzi. L’avreste mai immaginato?