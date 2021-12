“Benvenuto Brando”: l’amatissima ex di Uomini e Donne è diventata mamma bis; l’annuncio sui social è dolcissimo.

Finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso: è nato il piccolo Brando! L’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso la notizia con i suoi followers, che l’hanno supportata e riempita di affetto nel corso della gravidanza. Un annuncio dolcissimo, arrivato qualche ora fa attraverso i social.

Una gioia immensa, arrivata dopo il dolore di un aborto, lo scorso dicembre. L’ex corteggiatrice, già mamma di Gabriele, ha presentato ai fan il nuovo arrivato, condividendo il suo primo dolcissimo scatto. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta: è nato Brando!

“A te, che sei già un piccolo guerriero che si e destreggiato tra mille incertezze e si è aggrappato alla vita pretendendo di esserci. A te, il nostro bambino arcobaleno, che ci hai scelto come famiglia, che hai scelto di avere una mamma imperfetta, un papà premuroso e un fratellone tremendo, sappi che ti ameremo sempre sopra ogni limite possibile“.

Questo il dolcissimo messaggio che Ester Glam ha dedicato al suo piccolo appena nato. Brando è il secondo bebé dell’ex volto di Uomini e Donne, che qualche ora fa è diventata mamma per la seconda volta. Nel programma di Maria De Filippi, Ester aveva corteggiato Paolo Crivellin, nel 2017: per lei niente lieto fine, il tronista scelse Angela Caolosi. Oggi Ester è felicemente legata allo chef Luca Baldacci, col quale ha costruito una meravigliosa famiglia: Gabriele è nato nel 2019 e qualche ora fa è arrivato Brando.

Una pioggia di auguri ha invaso il post: fan e amici hanno mostrato tanto entusiasmo per questa notizia, commentando l’annuncio con parole dolcissime. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri a mamma Ester e papà Luca, e benvenuto al mondo piccolo Brando!