Nel corso di queste settimane di Zelig abbiamo apprezzato la simpatia dei Senso D’Oppio, ma cosa sappiamo su di loro? Tutto quello che occorre sapere.

Un ritorno graditissimo, quello di Zelig sui canale 5. A distanza di ben 25 anni dalla sua prima puntata, l’amatissimo comedy show di Mediaset è ritornato a far divertire il suo amatissimo pubblico per circa tre puntate. E proprio questa sera, infatti, ne è prevista l’ultima.

Nel corso di queste lunghe ed intense settimane, sono davvero tantissimi i comici che hanno saputo catturare l’attenzione su di sé. Ed impressionate tutti i telespettatori con le loro battute e i loro sketch. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di loro: i Senso D’Oppio! Già conosciuti dal pubblico italiano anche per la loro recentissima partecipazione a Honolulu, programma di Italia Uno condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, il duo comico ha saputo sorprendere anche quello di Zelig. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di loro? A partire dalla loro età fino alla loro vita privata, cerchiamo di capire tutto quello che occorre sapere sul simpaticissimo duo comico.

Zelig, chi sono i Senso D’Oppio? Età, Instagram e vita privata

Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, andrà in onda una nuova puntata di Zelig. Nel frattempo che attendiamo, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più su alcuni dei suoi protagonisti. Facciamo riferimento proprio a loro: i Senso D’Oppio! Cosa sappiamo su di loro?

Purtroppo, vi anticipiamo, le notizie che abbiamo su di loro sono davvero minime. Composto da Pietro Casello, nato a quanto a Bari nel 1980, e da Franco Lattarulo, nato nel 1979, il duo comico ha compiuto il suo esordio insieme proprio nel 1999. Insieme a Fabrizio Nicastro, che poi abbandonerà il gruppo nel 2010, i due simpaticissimi comici iniziano a farsi strada nel mondo del cabaret italiano. E riescono a conquistare, grazie alla loro simpatia, ai loro personaggi e alle loro improvvisazioni, l’attenzione di tutto il loro pubblico. Da quel momento, infatti, sono trascorsi più di 20 anni, eppure i Senso D’Oppio continuano a conquistare tutti. Se siete intenzionati a seguirli su Instagram, vi anticipiamo, non hanno profili social personali. Piuttosto, però, potete mettere il vostro ‘segui’ alla pagina ufficiale del duo comico. È proprio qui che, infatti, condividono tutto quello che c’è da condividere.

Cosa sappiamo sulla loro vita privata?

Così come la maggior parte delle notizie che li interessavano, non sappiamo nulla della loro vita privata. Ad oggi, infatti, non sappiamo se Pietro o Franco siano fidanzati, sposati o single.

Cosa staranno preparando per stasera secondo voi?