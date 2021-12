Clarissa Selassié dopo il GF Vip: quel gesto social non è passato inosservato, avete notato? Cosa è successo dopo l’uscita dalla casa.

Da tre sono diventate due. Si, perché dopo la “separazione” avvenuta qualche settimana fa, una delle sorelle Selassié ha dovuto abbandonare definitivamente la casa del GF Vip. Si tratta di Clarissa, la più piccola delle principesse, risultata la meno votata nell’ultima nomination. In cui era presenta anche la sorella Lulù, che si è resa protagonista di uno sfogo molto dure, per il quale ha ricevuto anche una punizione dal GF. Ma cosa è successo a Clarissa appena uscita dalla casa?

Ebbene, la Selassiè ha confermato il suo carattere forte e deciso, senza peli sulla lingua. In un lungo post su Instagram, Clarissa ammette di essere delusa dal tradimento di Giucas Casella ( che l’ha nominata) e di essere sconvolta per le parole di Katia Ricciarelli. Ma non è tutto: i fan più attenti hanno notato un movimento social molto importante. Scopriamo i dettagli.

Clarissa Selassiè, il gesto social non passa inosservato: cosa è successo dopo l’esperienza al GF Vip

Come in casa, anche fuori Clarissa Selassié continua a difendere le sue sorelle. Tornata sui social, dopo l’esperienza nella casa, la minore delle principesse ha scritto un lungo post in cui non ha risparmiato parole dure nei confronti di alcuni ex concorrenti. Ha anche ammesso di aver trovato delle amiche vere in Sophie e Miriana, con cui ha legato tantissimo. Ma non è finita qui!

Come riporta anche Isa e Chia, c’è un gesto molto particolare che ha attirato l’attenzione dei followers: Clarissa ha smesso di seguire uno dei suoi ex coinquilini nella casa. Di chi si tratta? Di Manuel Bortuzzo! Con ogni probabilità, la scelta è legata al rapporto turbolento tra quest’ultimo e la sorella Lulù, alla quale è legatissima.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà e se Clarissa avrà la possibilità di confrontarsi con qualche ex coinquilino!