Dado, vile aggressione ai suoi danni: racconto drammatico

Vile aggressione ai danni di Dado, il racconto drammatico del cantante e comico sui social: ecco le sue parole

Un episodio bruttissimo, da condannare. Il comico e cantante è stato protagonista – suo malgrado – di un’aggressione veramente vile. L’uomo ha deciso di denunciare, oltre che alla polizia (ovviamente), anche sui social. Il suo racconto è assolutamente da brividi.

Dado racconta la vile aggressione

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è un comico e cabarettista, oltre che cantante. Ha raggiunto la notorietà a livello nazionale intorno agli anni novanta grazie alla trasmissione “Maurizio Costanzo Show”. In seguito ha partecipato a programmi come “Seven Show”, “Zelig”, “I raccomandati”, “Top of the Pops”, “I migliori anni” e “Made in Sud”. Nel 2015 entra nel cast di “Servizio Pubblico”, programma condotto da Michele Santoro su LA7, in qualità di comico satirico.

Da cantante, invece, nel 1995 ha pubblicato l’album “Vorrei”. Ha realizzato “La canzone più lunga al mondo” con la durata di 25 ore e un minuto entrando nel guinness dei primati (record successivamente superato dai Folkabbestia). Il 21 marzo 2006 è uscito il suo primo CD con le sue brevi canzoni 3/4 della palazzina tua e Canzoni Cihuahua.

La sua vita, però, è stata sconvolta anche da una vile aggressione, avvenuta il 13 aprile 2019. Il cantante e comico, mentre difendeva la figlia, è stato aggredito da un ragazzino. Dado ha denunciato l’accaduto sui social, oltre che alla polizia.

“48 ore senza dormire di cui 16 al pronto soccorso, ringrazio l’addetto alle pulizie che mi ha rimediato un caricatore per il cellulare per rispondere a tutti” – scrisse il comico su Facebook in seguito all’aggressione – “Dopo avere molestato mia figlia in vari modi da circa 7 mesi, dopo vari provvedimenti inutili da parte della famiglia e della scuola, venerdì sera il bullo dell’istituto scolastico di mia figlia si è espresso nel suo ruolo da bullo”.

Il giovane in seguito ha respinto ogni addebito e al termine delle indagini è stata disposta l’archiviazione del fascicolo. Nella nota diramata dei legali, inoltre, si legge che il pm “ha chiesto il rinvio a giudizio del signor Gabriele Pellegrini per diffamazione aggravata”.