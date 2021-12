Decisione a sorpresa: lascia definitivamente i social, ecco il motivo della scelta drastica della famosa artista.

Oggi, si sa, grazie ai social possiamo seguire i nostri personaggi preferiti anche quando sono lontani dal piccolo schermo. Un modo per gli artisti di avere un contatto diretto col pubblico, che può far sentire ai propri beniamini tutto il proprio affetto. Ma c’è il rovescio della medaglia: gli haters.

Commenti negativi, spesso offensivi, invadono i profili di quasi tutti i vip, di ogni angolo del mondo. Ed è stato proprio questo il motivo che ha spinto un amatissimo personaggio della nostra televisione a lasciare i social. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Lascia definitivamente i social: “Invidia e frustrazione”, la drastica decisione

Una decisione che non è passata inosservata, quella di una delle artiste più amate del nostro mondo dello spettacolo. Che lo scorso settembre, attraverso un post condiviso sul suo canale ufficiale di Facebook, ha annunciato di aver deciso di lasciare ufficialmente tutti i social. Una scelta che deriva dai numerosi insulti e commenti negativi ricevuti dopo un’esibizione ai Seat Music Awards, per i 40 anni di Maledetta Primavera. Di chi parliamo? Di Loretta Goggi, ovviamente.

La giudice di Tale e Quale Show non è scesa nel dettagli degli insulti ricevuti, lasciando però intendere che riguardassero il suo look e il fatto che avesse cantato in playback. Nel post condiviso sui social, la cantante ha sottolineato l’arroganza e la cattiveria nelle parole di alcuni utenti, che hanno criticato quello che per lei è stato un momento di grande emozione. Dopo alcune settimane dall’annuncio, ha aggiungo a Il Corriere della Sera: “Noi artisti siamo abituati ad essere amati o criticati. Non mi hanno fatto male le offese, ma i sentimenti di quelle persone: l’invidia e la frustrazione“.

Queste le parole della grande artista, che ha sottolineato di non aver mai ricorso alla chirurgia estetica: “Non aver impostato la mia carriera sulla fisicità mi ha aiutato ad affrontare il tempo che passa.”