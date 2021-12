Sapete chi è? E’ il figlio di un attore famoso in tutto il mondo: ha seguito le orme di suo padre.

Osservate con attenzione questo scatto, dove, come vi abbiamo anticipato, è fotografato il figlio di un attore. E’ una vera e propria star suo padre, perchè è conosciuto in tutto il mondo. Per alcuni tratti padre e figlio si somigliano, ma senza conoscere le loro identità è molto difficile capire di chi parliamo.

Anche il giovane ha seguito le orme di suo padre ed è un attore, ma è anche un musicista. La sua carriera di attore è iniziata nel 2007, e pian piano, sono arrivati per lui, alcuni ruoli cinematografici, nei primi anni del 2010. Avete capito chi è il giovane in foto? E soprattutto, chi è suo padre?

E’ il figlio di un attore famoso in tutto il mondo: anche lui ha seguito le orme di suo padre

Il giovane in foto ha circa 31 anni ed è un attore e musicista. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione nel 2007, nel film Bratz, nel ruolo di Dexter. Nei primi anni del 2010, la sua carriera di attore è ripresa con una serie di piccoli ruoli cinematografici. Ancora oggi, è molto attivo.

Ma è anche un musicista e con il suo duo, nel 2020, ha pubblicato due singoli. Ma vi abbiamo accennato al fatto che, il giovane è il figlio di una star del cinema. Sapete dirci chi è? Suo padre è conosciuto sia per i ruoli comici sia per quelli drammatici e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Vi sveliamo che il ragazzo in foto si chiama Chester Marlon Hanks, conosciuto professionalmente come Chet Hanx. Vi dice qualcosa il suo cognome? Ebbene sì, l’avrete sicuramente capito.

Chet Hanx è il figlio di Tom Hanks, attore e regista statunitense, e di Rita Wilson, attrice, cantante e produttrice. Classe 1990, Chet ha seguito le orme di suo padre, ed oggi è un bravissimo attore, oltre ad essere un musicista. Ha creato il duo musicale FTRZ, cambiando il nome in Something Out West, con l’uscita nel 2020 di due brani, Harley” e “Ticket Out My Head”. Guardando padre e figlio, notate qualche somiglianza?