Incredibile al Gf Vip 6, Alex Belli smascherato davanti a tutti: la regia censura

Alex Belli smascherato al Gf Vip 6, la regia censura le immagini: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo nelle ultime ore nella casa

È sicuramente uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma adesso la sua credibilità è messa alle strette. L’attore, protagonista anche con la soap opera “Centovetrine”, è stato smascherato davanti a tutti. La regia è stata costretta a censurare le immagini.

Gf Vip 6, Alex Belli smascherato davanti a tutti

Alex Belli è uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Attore di successo ed ex concorrente di “Temptation Island”, Alex ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini ed è entrato nella casa più spiata d’Italia.

L’attore è legato sentimentalmente a Delia Duran, famosa modella e attrice venezuelana. Belli ha conosciuto la sua attuale compagna dopo la fine della relazione con la modella Mila Suarez. Il suo matrimonio con Delia, però, è molto discusso, soprattutto adesso che si trova nella casa più spiata d’Italia.

Al GF VIP 6, Belli ha instaurato un bellissimo rapporto con Soleil Sorge, modella italo-americana. Per molti è amore, per altri (e loro stessi) è solamente amicizia. Questo rapporto ‘speciale’, però, ha fatto ingelosire Delia, che ha avuto prima un confronto con Soleil e poi con Alex.

Nonostante Delia l’avesse richiamato all’ordine, Alex si è spinto addirittura oltre, baciando Soleil durante la messa in scena della “Turandot”. A quel punto, la compagna si è lasciata andare e si è fatta ritrarre insieme a Simone Bonaccorsi, tra l’altro amico e collega di Belli.

Adesso, però, Alex è stato smascherato davanti a tutti nella casa più spiata d’Italia. A raccontare la verità è proprio la sua amica ‘fidata’, Soleil Sorge. Mentre i due si trovavano in giardino, Soleil ha confessato: “Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip”.

Alex ha ovviamente smentito le parole di Soleil e nel frattempo la regia ha censurato le immagini, mostrando ciò che stava accadendo in un altro ambiente della casa.