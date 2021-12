Gli animi si scaldano nella casa del GF Vip ed Alex Belli è furioso con i suoi compagni: volano parole durissime nel giardino, cos’è accaduto.

Manca sempre meno ad una nuova puntata del GF Vip, eppure queste ore appena trascorse, non sono state affatto facili. Soprattutto per Alex Belli, che per la prima volta in assoluto è stato il protagonista di un mega scontro con Soleil Sorge.

Quella di ieri sera, c’è da ammetterlo, non è stata affatto una serata facile per Alex Belli. A distanza di quasi tre mesi dal suo ingresso nella casa del GF Vip, il famosissimo attore ha perso completamente la calma. E si è rivolto in modo piuttosto furioso ai suoi compagni di viaggio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, a quanto pare, sarebbe stato l’atteggiamento che gli altri concorrenti avrebbero adottato nei suoi confronti. È proprio per questo motivo che, appena raggiunto il giardino con Sophie, si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo. “Non avete un c***o da raccontare”, ha detto il bel Belli, rivolgendosi a tutti gli altri. Scopriamo, però, cos’è successo.

GF Vip, Alex Belli furioso: volano parole durissime in giardino, cos’è accaduto

Sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio e che lo stesso Alex Belli fosse più che entusiasta dell’iniziativa proposta dal GF Vip, ma qualcosa è andato storto. Procediamo con ordine!

Nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato del GF Vip che invitava tutti i concorrenti a raccontarsi, soprattutto ai nuovi ingressi, e di ripercorrere tutti insieme i momenti più belli di questi 70 giorni. Ad un certo momento del ‘gioco’, però, non soltanto si è alzata Soleil, che stanca del monologo di Alex ha abbandonato il soggiorno e si è recata nella sua stanza per sistemare la valigia, ma anche alcuni dei ragazzi. È proprio per questo motivo che il buon Belli, infastidito dai suoi compagni che in quel momento hanno preferito recarsi in cucina per lavare le stoviglie, anziché condividere un momento tutti insieme, ha completamente perso le staffe. E in giardino si è rivolto a loro in modo piuttosto furioso. “Questa roba qui mi fa un sacco inc****e”, ha detto il buon Belli. Continuando, poi, a dire: “È questo il racconto del vostro Grande Fratello: stare in cucina tutto il giorno. Siete in televisione mica a pulire le cucine. Non avete niente da raccontare”. Insomma, uno sfogo piuttosto durissimo.

“Non c’è rispetto nemmeno per un comunicato del Grande Fratello. L’idea del viaggio non è stata mia, ma è un comunicato”, ha concluso. Cosa ne pensate di questo suo sfogo?