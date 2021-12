GF Vip, “Durante la Turandot…”: la verità di Soleil sul bacio con Alex Belli

Infastidita dal comportamento di Alex Belli durante un gioco, Soleil svela come sarebbe avvenuto in realtà il bacio tra loro nella Turandot.

Il bacio tra Soleil e Alex Belli durante la messa in scena della Turandot continua a far parlare: dopo averne discusso ampiamente in puntata con conduttore ed opinioniste, il tema è tornato a galla in occasione di una prova proposta dagli autori.

Leggi anche———–>>>GF Vip, concorrente eliminato confessa: “Soleil era il mio sogno proibito”

In pratica, i concorrenti dovevano raccontare ai nuovi entrati l’esperienza vissuta finora nella casa: alcuni però si sono infastiditi per il comportamento di Alex Belli che avrebbe preso un po’ il sopravvento sugli altri ponendosi troppo al centro dell’attenzione.

La prima a lamentarsi è stata Manila Nazzaro: “Alex oggi ha avuto questo atteggiamento che con te non ha mai avuto. Come se avesse bisogno di dimostrare altro. Quando in realtà è palesemente finto questo atteggiamento. Amore mio, dai”.

Soleil, alquanto turbata, si è sfogata con l’ex Miss Italia definendo l’attore ‘malato’ di protagonismo: “Io non ne posso più”, ha detto.

Sulla questione, Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno poi discusso animatamente tra loro: “Il moderatore non significa coprire costantemente e non portare rispetto. Ti ricordi il discorso del tempo? Non mi dà fastidio questa roba qua […] Se io voglio il protagonismo me lo prendo. Io sono protagonista, tu invece hai la mania tesoro mio, parliamoci chiaro. F***ing fake”, ha detto la Sorge.

Leggi anche————->>>GF Vip, Soleil sceglie lo stile rock anni ’60: tutti i dettagli dell’incantevole outfit

“Tu mi manchi di rispetto che ti alzi e vai via. Io faccio il moderatore. Punto. Ho aperto le danze. Ti dà fastidio questa cosa? […] Fidati che ho 40 anni. E so fare molto bene questo lavoro. E non ho le manie di protagonismo quanto le hai te”, ha tuonato l’ex protagonista di CentoVetrine.

Dopo il litigio, Soleil si è sfogata con Katia Ricciarelli e Manila rivelando un retroscena sul controverso bacio durante la Turandot.

GF Vip, “Evidentemente la coda di paglia c’era”: la versione di Soleil sul bacio con Alex

L’italo americana ha raccontato come sarebbe avvenuto in realtà il bacio: “Comunque durante la Turandot dovevamo fare un bacio normalissimo, senza nulla. Lui c’ha messo la lingua”.

Secondo la gieffina, Belli avrebbe sbagliato a negare in puntata: “Poi cosa fai in puntata? ‘Ah ma perché, c’era la lingua?’. Continuava a fare cose, mancando di rispetto all’onestà intellettuale, quando si poteva parlare tranquillamente di quello che è stato, senza nessun tipo di problema. Evidentemente la coda di paglia c’era e per questo è andato in protezione”.

Leggi anche————->>>GF Vip, Soleil Sorge ormai famosissima: ma sapete chi è sua madre?

Soleil ha spiegato di voler dare un freno alla situazione creatasi con Alex che, ricordiamo, nella notte tra lunedì e martedì le si è dichiarato dicendo di essersene innamorato.

Voi cosa ne pensate del bacio che si sono scambiati? Solo finzione o molto di più?