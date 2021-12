GF Vip, Soleil Sorge non ci sta e scoppia contro Alex Belli: lei lo accusa dopo il suo comportamento.

Alex Belli e Soleil Sorge hanno stretto, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, un rapporto molto forte. Si sono trovati fin dall’inizio. Il comportamento dell’uomo, con gesti e parole troppo affettuose nei confronti della concorrente, non sono piaciuti a sua moglie.

Delia Duran è così intervenuta in studio per parlare con lui e anche con Soleil. Il bacio che si sono scambiati nella parte finale della rappresentazione Turandot, ha fatto scoppiare nuovi dubbi. Un bacio passionale e inaspettato. Molti credono che fra i due possa esserci qualcosa, altri ritengono che si tratti solo di una finzione. Ha colpito, però, ciò che è accaduto nelle ultime ore. Soleil ha accusato l’uomo e fra i due è scattato un primo litigio.

Leggi anche GF Vip, “Durante la Turandot…”: la verità di Soleil sul bacio con Alex Belli

Gf Vip, Soleil e Alex: è scontro, lei lo accusa dopo quel suo comportamento

Il bacio che si sono scambiati durante il finale della rappresentazione della Turandot ha fatto accendere ancora di più il gossip. Durante la puntata di lunedì, se n’è parlato. Alex, come ha sempre ribadito, ha detto che la loro è solo un’amicizia. Anche se, subito dopo la puntata, c’è stato il colpo di scena.

Leggi anche Gf Vip 6, la decisione è netta e non prevede ripensamenti: abbandona il programma

L’attore ha confessato i suoi sentimenti: “Se mi sono innamorato di te…”, dice Alex a Soleil, che resta in silenzio a guardarlo. Ma nelle ultime ore è successo qualcosa che ha colpito i telespettatori del reality. C’è stato un litigio fra i due, che sembra aver aperto delle crepe. Soleil sembra essere molto decisa e aver preso diverse consapevolezze.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha accusato l’attore di manie di protagonismo. Per lei, Alex non dà spazio agli altri: “Mi irrita la mancanza di rispetto… tu continui a generalizzare. Hai iniziato subito a parlare, non lasci parlare, hai iniziato il tuo monologo”. “Vieni e stai lì con noi… tu tutte le volte devi sempre prenderti su e fare i ca*** tuoi”, ha detto il concorrente. Non sono mancate le frecciatine. Alex ha accusato Soleil di non avere le manie di protagonismo come lei, e quest’ultima ha risposto: “Infatti, ne hai molte di più. Perchè io sono protagonista, ma tu hai la mania, tesoro mio”.