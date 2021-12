Giovanni Vernia è uno dei comici di Zelig, ma sapete in che cosa ha conseguito la laurea? Non tutti conoscono il suo titolo di studio.

Insieme a Zelig, non poteva non ritornare lui. Stiamo parlando proprio di Giovanni Vernia, amatissimo comico e storica figura del programma di Mediaset. Entrato a far parte della trasmissione tantissimi anni fa, il simpaticissimo Vernia ha interpretato tantissimi personaggi. E, ciascuno di loro, ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano. È proprio per questo motivo che il suo ritorno sul palco del teatro milanese non soltanto è stato graditissimo, ma anche applauditissimo.

Cosa accadrà questa sera? Proprio tra qualche ora, come sapete, è prevista l’ultima puntata di questa nuova edizione di Zelig. In attesa, però, di scoprire qualche cosa in più in merito, passiamo in rassegna alcuni dei suoi comici. E cerchiamo di conoscerli un po’ a fondo. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Teresa Mannino e della sua vita privata. Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza della laurea di Giovanni Vernia, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Se siete curiosi di conoscere il suo titolo e il suo percorso di studio, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Qual è laurea ha Giovanni Vernia? Non tutti lo sanno

La carriera di Giovanni Vernia nel mondo della comicità italiana, diciamoci la verità, è davvero nota a tutti. Compiuto il suo debutto quando era soltanto un ragazzino, il comico ha saputo crearsi un curriculum piuttosto impressionante. E, ad oggi, è uno dei volti più amati di questo mondo. Vi siete mai chiesti, però, che titolo di studio abbia?

Forse non tutti lo sanno, ma Giovanni Vernia oltre a vantare di una carriera davvero impressionante, vanta anche di un curriculum scolastico incredibile. Sapete, a tal proposito, qual è la sua laurea? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il comico genovese abbia conseguito il titolo universitario in Ingegneria meccanica. E che sia diventato dottore in questo settore col massimo dei voti. Dopo quel momento, infine, da quanto si legge, si è trasferito a Milano in cerca di lavoro e riesce addirittura a trovarlo.

Cosa ci dite voi? Lo sapevate?