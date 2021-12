Giulia Stabile e Sangiovanni, inedito retroscena sul loro rapporto: il cantante non l’aveva mai detto prima, riguarda proprio il ‘cellulare’.

Sono stati proprio loro i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Amici: Giulia Stabile e Sangiovanni, rispettivamente prima e secondo classificato del talent. Entrati a far parte del programma di Maria De Filippi per coltivare la loro passione, i due giovanissimi si sono conosciuti, in seguito innamorati e, da quel momento, ma più lasciati!

Ancora oggi, nonostante sia passato quasi un anno dal loro primo bacio, Sangiovanni e Giulia Stabile continuano a fare coppia fissa. E, nonostante siano parecchio riservati sulla loro vita privata e storia d’amore, continuano ad amarsi davvero alla follia. E a non perdere occasione di poter sottolineare quanto il loro sia un sentimento puro e genuino, ma anche speciale. A parlarne apertamente, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua recentissima intervista a Le iene. È proprio in quest’occasione che il mitico Sangiovanni, oltre che raccontare come la storia d’amore con Giulia lo abbia cambiato, ha anche svelato un retroscena sul loro rapporto.

Giulia e Sangiovanni, retroscena inedito sul rapporto: l’avreste mai detto?

Una vera e propria intervista fiume, quella a cui si è lasciato Sangiovanni alle telecamere de Le Iene. A partire dall’incredibile successo riscontrato ad Amici e i suoi prossimi progetti, il cantante si è ampiamente raccontato sulla sua carriera, vita privata ed, ovviamente, anche il suo rapporto con Giulia Stabile. Conosciuta nella scuola di Amici, la ballerina romana è diventata la sua ‘lady’. E non è mai più uscita dalla sua vita.

È proprio alle telecamere del programma di Davide Parenti che Sangiovanni ha raccontato un inedito retroscena sul loro rapporto. “Sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno”, ha iniziato a dire. Svelando, quindi, il loro rapporto di coppia. Ma non solo. Proprio in merito alla gelosia, Sangiovanni ha detto: “La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”. Insomma, un retroscena del tutto inedito, non c’è che dire.

Diteci la verità: l’avreste mai immaginato?