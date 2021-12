Ha interpretato In Terra Nostra Angelica: com’è l’attrice dopo 20 anni, non crederete ai vostri occhi.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda su rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Sicuramente tutti gli appassionati di telenovele la ricorderanno con grande affetto. La storia porta in scena non solo la classica storia d’amore travagliata, ma racconta anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore.

Matteo e Giuliana sono i protagonisti. Il primo incontro avviene su una nave di emigrati, diretta in Brasile. Questo amore sarà diviso, i due giovani si perdono tra la folla, quando la nave giunge al porto di Santos. Giuliana viene accolta da Francesco Magliano, un noto banchiere di San Paolo. Matteo, invece, viene preso nella fazenda del signor Gumercindo e della sua famiglia, formata da sua moglie e dalle sue due figlie, Angelica e Rosana. Ricordate la dolce e remissiva Angelica? Oggi vedere l’attrice vi lascerà senza parole, è completamente diversa.

Leggi anche In Terra Nostra ha interpretato Gumercindo: difficile riconoscere l’attore dopo 20 anni

E’ stata Angelica in Terra Nostra: com’è oggi l’attrice, dopo ben 20 anni

La storia d’amore tra Matteo e Giuliana è stata al centro della trama di Terra Nostra. I due giovani trovatisi su una nave diretta in Brasile, si perdono, una volta arrivati al porto di Santos. Giuliana viene accolta dal noto banchiere Francesco Magliano.

Leggi anche In Terra Nostra ha interpretato Massimiliano: dopo 20 anni farete fatica a riconoscere l’attore

Matteo, invece, viene reclutato nella fazenda di Gumercindo e della sua famiglia, formata dalla moglie e dalle sue due figlie, Rosana e Angelica. Quest’ultima è dolce e remissiva, rispetto a sua sorella, dalla personalità ribelle e passionale. Angelica, ad un certo punto, decide di voler prendere i voti, ma cambia idea, convinta dalla madre e da padre Olavo, tanto da sposare poi con l’avvocato Augusto. Ora, la domanda che ci poniamo è: sapete chi è l’attrice che ha interpretato Angelica? E soprattutto com’è oggi?

Paloma Duarte ha interpretato questo dolce personaggio. Da allora sono passati circa 20 anni e guardando lo scatto, l’attrice appare molto diversa oggi. Voi l’avreste mai riconosciuta? Classe 1977, è un’attrice brasiliana attiva dall’inizio degli anni novanta. In Italia è divenuta nota grazie al personaggio di Angelica in Terra Nostra , ma la sua carriera è ricchissima.