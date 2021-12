La casa di carta, arriva la notizia tanto attesa: gioia immensa per i fan

Arriva la notizia tanto attesa su “La casa di carta”, gioia immensa per i fan della serie televisiva: ecco di cosa si tratta

Fino ad adesso era nell’aria, ma finalmente è arrivata l’ufficialità. I fan dell’amatissima serie televisiva possono esultare. La notizia tanto attesa è arrivata ed è veramente una gioia immensa per quanti hanno seguito in questi anni la serie tv.

La casa di carta, la notizia tanto attesa è arrivata

La casa di carta è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina. Inizialmente è stata trasmessa su Antena 3, dopo il successo Netflix ha deciso di acquistare i diritti ed ha ritrasmesso la prima stagione rimontandola. La piattaforma ha infatti diminuito la durata degli episodi e l’ha divisa in due parti. Successivamente ha prodotto altre due stagioni, divise anch’esse in due parti.

La serie televisiva ha avuto un enorme successo, non in Spagna, ma anche nel nostro paese. Tra l’altro alcune scene sono state girate anche in Italia e ad assistere c’erano centinaia di fan che acclamavano a gran voce i loro attori preferiti.

La serie tv ha vinto numerosi riconoscimenti: miglior serie drammatica all’International Emmy Award, il premio del pubblico per la miglior serie spagnola al Fotogramas de Plata, miglior regia e miglior fiction per la critica al FestVal of Television and Radios of Vitoria.

Domani uscirà l’ultima parte della terza stagione, o meglio l’epilogo della serie televisiva. Se da una parte i fan hanno un motivo per essere tristi, dall’altra devono gioire perchè è arrivata una bellissima notizia. I produttori della serie televisiva hanno deciso di fare anche uno spin-off. La notizia era nell’aria, ma solo adesso è divenuta ufficiale.

Lo spin-off arriverà nel 2023 su Netflix e sarà incentrato sul personaggio di Berlino. Come sappiamo, il personaggio è morto nella seconda stagione, ma è stato sempre presente nella serie televisiva grazie ad alcuni flashback. Lo spin-off dovrebbe essere un prequel incentrato sulle avventure del fratello maggiore del Professore prima che i due progettassero insieme la rapina alla Zecca di Stato.

Al momento conosciamo il periodo della messa in onda, ma non la data ufficiale ne gli attori che faranno parte dello spin-off. Sicuramente potremmo ritrovare Rafael, il figlio di Berlino che abbiamo conosciuto nei primi episodi della Parte 5, e probabilmente anche il Professore.