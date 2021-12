Alle telecamere de La clinica della pelle, Emma ha raccontato che la sua malattia è apparsa esattamente 13 anni e che da quel momento la sua vita è stravolta.

Un vero e proprio dramma, quello che Emma ha raccontato di vivere alle telecamere de La clinica della pelle da circa 13 anni. Entrata a far parte del programma di Real Time nel corso della sua seconda stagione, la giovanissima ragazza non ha potuto fare a meno di ribadire quanto la sua vita sia fortemente cambiata proprio a causa del problema che l’attanaglia.

Sono davvero tantissime le persone che hanno preso parte a La clinica della pelle. E che, fortemente addolorati ed afflitti dalle loro problematiche, hanno chiesto aiuto all’esperta di dermatologia Emma Craythorne. Lavoratrice per la sanità pubblica, ma anche per tutti i suoi pazienti privatamente, la simpaticissima irlandese accoglie nel suo studio tutto quelle persone che hanno bisogno di aiuto. E tenta, insieme a loro, di dare nuova linfa. In alcuni casi, la Craythrone è riuscita a trovare delle soluzioni immediate e ad aiutare i suoi pazienti. Altre volte, invece, purtroppo non ci è riuscita affatto. È il caso, purtroppo, di Emma. Scopriamo cos’è successo.

La clinica della pelle, Emma è letteralmente stravolta: cos’è successo

La malattia di cui soffre Emma, purtroppo, non è una malattia che ha una cura. E da cui, purtroppo, non si può guarire. Alle telecamere de La clinica della pelle, infatti, la giovanissima ragazza ha raccontato di soffrire di mastocistosi sistemica indolente, una malattia rara. E che provoca macchie, segni e lesioni sulle gambe, ma anche su tutto il corpo. “Ha colpito anche le ossa e gli organi”, ha detto la donna nel programma, spiegando quindi la gravità della sua situazione.

Alla dottoressa Craythorne, Emma ha raccontato di vivere un vero e proprio incubo. E di essere solita a non uscire nemmeno più di casa proprio perché quando le vengono attacchi causati dalla malattia, lei si sente piuttosto male. “Sarebbe fantastico se si potessero attenuare un po’ i sintomi”, ha continuato a raccontare alla dermatologa irlandese. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, una cura per guarire non esiste. In ogni caso, però, le diverse creme e farmaci prescrittole le hanno provocato dei miglioramenti pazzeschi sin da subito.

Ci auguriamo che, ad oggi, Emma sia riuscita a trovare il suo equilibrio.