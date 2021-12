Al Gf Vip spunta un retroscena del tutto inaspettato: “Eri gelosa che mi frequentavo con la Cipollari…”.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 29 novembre è stata ricca di colpi di scena. Si è parlato del bacio che, durante la Turandot, Soleil e Alex si sono dati, appassionatamente. Ma è accaduto qualcosa del tutto inaspettato. Delia Duran, moglie dell’attore, ha attuato la sua ‘vendetta’.

La donna è stata fotografata con un giovane, Simone Bonaccorsi, in atteggiamenti intimi. Alex, però, ha confermato essere un suo amico. In diretta, c’è stato anche un momento molto esilarante. E’ arrivata la contessa Patrizia De Blanck, per avere un confronto con Giucas Casella. Il concorrente ha detto che tra i due c’è stata una love story, ma Patrizia ha smentito. Durante questo confronto, il paragnosta ha raccontato alcuni retroscena.

“Eri gelosa che frequentavo la Cipollari”: spunta un retroscena al Gf Vip

Il Gf Vip ci sta regalando tante emozioni, colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Lunedì 29 novembre è andata in onda una nuova puntata. C’è stato un confronto tra Giucas Casella e la contessa Patrizia De Blanck.

Il paragnosta ha raccontato in casa di avere avuto una love story con la De Blanck, storia che, sembrerebbe essere stata smentita dalla donna, in diretta. “Perchè sei andato a raccontare che c’era la Love story tra me e te? La nostra non è come quella di Alex e Soleil che si baciano. Io ti ho mai dato un bacio nella mia vita?”, ha detto la contessa che ha trovato la pronta risposta di Giucas: “Cosa? Forse ha perso la memoria, ti ricordi quando al ristorante, uscivamo con i rispettivi cari. Mi telefonavi, per amore.. “. Durante questo confronto, il concorrente, ha anche svelato un retroscena che nessuno conosceva.

“Quando ero nel reality, tu mi chiamavi ed eri gelosa pure… che mi frequentavo con la Cipollari”, ha detto Casella, e la contessa ha subito risposto di non essere stata gelosa della Cipollari, ma Giucas sembrerebbe aver avuto un pensiero diverso. A questo punto, Alfonso Signorini, ha cercato di capire, dopo questa ‘rivelazione’: “Giucas, dimmi una cosa, ma che sei andato pure con la Cipollari?“, “No, no, ho fatto il compare… “, ha risposto il concorrente. Sembrerebbe, quindi, che Giucas abbia voluto far intendere che con l’opinionista di Uomini e donne, ci sia stata una frequentazione in amicizia, che ha portato alla gelosia della contessa.