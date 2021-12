Piedi al limite, un piede 4 volte più piccolo dell’altro e un gravissimo alluce valgo: il caso choc di Steven

Un caso davvero scioccante quello di Steven, che consulta il dottor Shaeffer di Piedi al limite per il suo gravissimo alluce valgo.

Steven è proprietario insieme ai genitori di un locale di tiro con l’ascia. Soffre di alluce valgo: gli fa male ogni volta che indossa delle scarpe non abbastanza morbide o quando fa freddo. Logicamente, il dolore costante al piede gli rende difficile assistere i clienti.

Il giovane ha un piede molto più grande dell’altro: a quello sinistro porta il numero 40 e a quello destro il 44. Ciononostante preferisce comprare un unico paio di scarpe, stringendo di più i lacci di quella sinistra.

La gente resta scioccata nel vedere i suoi piedi che sono davvero molto diversi tra loro. Il suo alluce valgo è davvero grave, l’osso sporgente è grande quanto una ‘pallina da golf’.

A breve la sua famiglia inaugurerà il terzo locale, perciò sarebbe importante che Steven risolva il suo problema. Decide perciò di consultare il famoso dottor Brad Shaeffer, volto del programma tv Piedi al limite.

Piedi al limite, l’alluce valgo di Steven richiede un intervento

Steven racconta al chirurgo podologo che al primo anno di scuole superiori si è fatto male giocando a football: qualcuno gli ha pestato il piede destro e gli si è rotto il tendine che attraversa l’alluce e lo tiene in posizione corretta.

Le radiografie eseguite da una dottoressa hanno mostrato che il suo piede sinistro è circa 4 volte più piccolo di quello destro. Una disparità impressionante. Il 22enne spiega poi di essere nato col piede equino: il sinistro infatti era completamente rivolto verso l’interno e fu operato. Shaeffer conferma che il trauma dell’intervento ha influito sulla crescita del piede.

Ovviamente non esiste un intervento che possa ingrandire un piede o rimpicciolire l’altro, ma certamente è necessario eliminare il grave alluce valgo che, nel caso di Steven, si è sviluppato soprattutto per il modo in cui poggia il piede destro a terra. E’ quindi una conseguenza della sua postura.

Il chirurgo asporterà un’articolazione del mesopiede, rimuoverà della cartilagine e inserirà una placca su misura fissandola all’articolazione con delle viti. Quando finalmente l’osso è stato spostato, la sporgenza mediale è ancora presente e quindi l’enorme protuberanza viene asportata con l’ausilio di un seghetto.

Terminata l’operazione, il medico procede ad ingessare il piede destro su cui Steven dovrà fare attenzione per qualche tempo a non poggiare il peso. Sei settimane dopo, Steven si sottopone alla visita di controllo. Deve utilizzare ancora per un po’ le stampelle, ma l’alluce è perfettamente a posto!

Per quanto riguarda il piede di dimensioni inferiori, il dottor Shaeffer farà realizzare per lui degli inserti sagomati e un riempi scarpe che miglioreranno moltissimo la sua qualità di vita.