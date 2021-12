Sapete che il figlio di Raul Cremona è famosissimo? Scopriamo insieme chi, come si chiama e di che cosa si occupa: incredibile!

Per il ritorno di Zelig a distanza di 25 anni dalla sua prima messa in onda, non poteva non esserci lui. Parliamo proprio di Raul Cremona. Volto amatissimo e noto del cabaret italiano, il simpaticissimo Cremona figura tra le presenze fisse del programma. E, con i suoi sketch, battute e molto altro ancora, conquista l’attenzione di tutti.

Quale personaggio ci regalerà nel corso della puntata di questa sera, Giovedì 2 Dicembre, di Zelig? Come detto, questo sarà l’ultimo appuntamento del comedy show. Presupponiamo, quindi, che tutti i comici abbiano preparato dei numeri davvero impressionanti. In attesa di scoprirli, però, cerchiamo di conoscerli a fondo. In alcuni dei nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di un ‘retroscena’ su Giovanni Vernia, che non tutti conoscono, e la vita privata di Teresa Mannino. Adesso, però, siete pronti a conoscere qualche cosa in più sul buon Cremona? Ad esempio, sapete che il comico ha ben due figli e che uno di loro è famosissimo? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere sul figlio maggiore di Raul.

Chi è il figlio di Raul Cremona? Lo conosciamo benissimo

Forse non tutti lo sanno, ma Raul Cremona ha ben due figli. Avete letto proprio bene, si! Per chi non lo sapesse, infatti, sembrerebbe proprio che il comico e cabarettista italiano sia sposato da anni con una donna inglese. E che da questo matrimonio, poi, siano nati due splendidi maschi, che sono l’orgoglio di mamma e papà.

Del secondogenito, purtroppo, abbiamo pochissime notizie. Sappiamo, infatti, che si chiama Leonardo, ma al momento non sappiamo cosa faccia e quale sia la sua professione. A differenza, invece, di suo fratello Giordano. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che il buon Cremona sia conosciutissimo e famosissimo nel suo ambito. Di che cosa si occupa? La risposta è semplicissima: Giordano è un dj producer. Ma non solo. In arte Kremon, il buon Cremona è anche membro del duo ‘Merk & Kremont’, famosissimo gruppo di disc jockey.

Voi lo sapevate?