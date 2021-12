Record choc a Vite al Limite: da un peso iniziale di 341 kg la paziente è arrivata a dimagrire ben 271, ma sapete com’era prima?

Ne abbiamo viste di trasformazioni a Vite al Limite, ma come questa ce ne sono state davvero pochissime! Con un peso iniziale di quasi 350 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha spiazzato tutti. E, con tantissimo coraggio e forza, è riuscita a dimagrire esattamente 70 kg.

La storia di questa simpaticissima paziente è stata raccontata nel corso della quarta stagione di Vite al Limite. Ed ha impressionato tutti i telespettatori. Alla clinica della dottor Nowzaradan, la quarantasettenne di Fayetteville ha dimostrato di aver un forte interesse a ritornare in forma. E, dati i risultati impressionanti conseguiti, possiamo dire che le sue parole sono andate di pari passo con i fatti. A fine del suo percorso, infatti, la paziente ha battuto ogni tipo di record. Ed è riuscita a pesare esattamente 271 kg. Ad oggi, quindi, la donna appare così: in gran forma, sorridente e padrona della sua vita. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Come si mostrava prima della sua partecipazione a Vite al Limite?

A Vite al Limite ha segnato un record choc, ma com’era prima?

La storia di Milla Clark è una di quelle che difficilmente potrà essere dimenticata dall’amatissimo pubblico di Vite al Limite. Protagonista della quarta stagione del programma, la quarantasettenne ha raccontato alle telecamere di avere forte interesse di ritornare nel ritornare in forma. E, vedendo la forma di cui gode adesso, possiamo dire che non ha affatto deluso le aspettative degli spettatori.

Quando è entrata a far parte di Vite al Limite, Milla aveva un peso di circa 341 kg. Grazie alla sua buona volontà, determinazione e al programma impostole dal dottor Nowzaradan, la Clark è riuscita a perdere esattamente 70 kg. Ad oggi, spulciando il suo canale Facebook, sembrerebbe che abbia continuato a perseguire la dieta. Ed ad ottenere dei risultati stupefacenti. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Ci pensiamo subito! Guardate un po’ qui:

Insomma, è davvero difficile da credere, avete ragione, ma è proprio così! Prima di Vite al Limite, Milla appariva proprio così! L’avreste mai immaginato?