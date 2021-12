Royal Family: cosa regalerà Carole Middleton per Natale a George, Charlotte e Louis

Il Natale si avvicina e nonna Middleton ha preparato un insolito regalo per i nipotini George, Charlotte e Louis: ecco di cosa si tratta.

Dopo i festeggiamenti decisamente contenuti e sobri del Natale scorso segnato dalla pandemia, in questo 2021 sembra esserci voglia di lasciarsi alle spalle il lungo e difficile periodo trascorso. E quale occasione migliore delle festività?

Neanche la Royal Family è esclusa da questo entusiasmo generale e si prepara a celebrare in grande la festa più attesa dell’anno. Se la Regina Elisabetta ha già stabilito che per i pronipoti non dovranno esserci regali costosi sotto l’albero, nonna Carole, madre di Kate Middleton, è dello stesso avviso.

Sembra infatti che per i nipotini George, Charlotte e Louis abbia deciso di puntare su doni economici e fatti a mano provenienti proprio dalla sua azienda, la Party Pieces. Lo ha annunciato tramite il profilo Instagram del marchio.

Il regalo scelto da Carole Middleton per i suoi nipoti e il suo significato

Come mostra la foto pubblicata dalla pagina ufficiale dell’impresa appartenente alla famiglia Middleton, i doni natalizi per i piccoli di casa Windson saranno dei pupazzetti a tema.

Gnomi vestiti di rosso e bianco fatti di pezza e legno con lunghe barbe bianche: “Questo dicembre avrò bisogno di alcuni di questi tipi sfacciati per far ridere i miei nipoti. Per quanto io ami le decorazioni immacolate, non possiamo essere troppo seri a Natale”, si legge sotto l’immagine postata.

Come vuole la tradizione scandinava a cui appartengono, il nome di questi gnomi è Tomte e porterebbero fortuna alla famiglia che li possiede in casa. Un regalo semplice ma pensato con tanto amore.

Intanto, Elisabetta II si prepara come ogni anno a ricevere tutta la famiglia (compresi Harry e Meghan) a Sandringham House, la residenza di campagna della famiglia reale che si trova nella contea di Norfolk.