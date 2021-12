“Non dire bugie”, è scontro tra Maria Monsè e Jessica: la principessa replica alle parole dell’attrice su Lulù.

La puntata di Lunedì 29 novembre è stata una continua sorpresa, con tanti colpi di scena. Clarissa Hailé Selassié ha perso al televoto, trovandosi nello scontro finale con la sorella Lulù. Quest’ultima ha avuto un gesto d’impulso e in diretta si è sfogata in bagno. Parole, le sue, che non sono piaciute a Signorini e l’ha ripresa.

Jessica, la prima delle tre sorelle, ha avuto subito dopo un momento di sconforto, pensando di poter deludere la sua famiglia. Ma nelle ultime ore, la principessa si è ritrovata nuovamente al centro dell’attenzione, per uno scontro con Maria Monsè.

Leggi anche GF Vip, “Lasciami vivere!”: ennesimo scontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù, è successo dopo la puntata

“Non dire bugie”, è scontro tra Maria Monsè e Jessica al gf vip: la principessa sbotta

Dopo la puntata di lunedì, per Jessica sono state ore difficili. La principessa ha avuto un momento di sconforto e si è lasciata andare ad uno sfogo con alcune sue compagne d’avventura.

Leggi anche Gf Vip 6, incredibile novità: cambia tutto, cosa succederà nella casa

Nelle ultime ore, però, c’è stato uno scontro scoppiato all’improvviso. Jessica ha replicato ad alcune parole di Maria Monsè. Quest’ultima, prima ancora, parlando con gli altri concorrenti, ha parlato di Lulù: “Ogni parolaccia che dice ha la crisi di panico, che vergogna, che mancanza di rispetto“, dopo che Lulù l’ha definita ‘idiota’. “Non prendo lezioni da una ragazzina, fa l’angioletto, ma è una finta, una iena. Una cosa assurda, ma che origli”, ha proseguito. Dopo questo sfogo, anche Jessica ha voluto dire la sua. Quest’ultima l’ha attaccata, dicendo che poteva dirlo in presenza di Lucrezia.

“Se ti dava fastidio, dovevi dirlo a lei. Così sei falsa, hai parlato di cose che non ti riguardavano“, ha detto Jessica, e Maria ha spiegato che loro non si incontrano mai: “Ma non dire così, non dire bugie, adesso sei strafalsissima.. ti rode per il letto, stai da stamattina per sto fatto. Prendevi Lulù e lo dicevi“. Lo scontro è proseguito e non si è concluso con un chiarimento.