Teresa Mannino è una delle protagoniste di questa nuova edizione di Zelig, ma ha un compagno? Cosa abbiamo scoperto sulla sua vita privata.

A distanza di ben 25 anni dalla sua prima puntata, Zelig è ritornato in onda con tre puntate speciali. Condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, il famosissimo comedy show ha intrattenuto il suo amatissimo pubblico per circa due puntate. E, proprio questa sera, si accinge a salutarlo. Ci sarà un prosieguo? Noi ce lo auguriamo! Anche perché, dati anche gli ascolti, si è avuta la conferma che il popolo italiano ha bisogno di questi tipi di programmi.

In attesa, però, di scoprire se Zelig ritornerà con nuove puntate, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su alcuni dei suoi protagonisti? Tra la squadra dei comici, come abbiamo potuto constatare in queste due settimane, vi è ritornata lei: la mitica Teresa Mannino. Eco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Appurato che il suo senso dell’humour è spettacolare e che è amatissima, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ad esempio, ad oggi, la bella Mannino ha un compagno? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Teresa Mannino?

Siete pronti a divertirvi e a ridere alle battute di Teresa Mannino? Noi non vediamo l’ora. In attesa, però, dell’ultima puntata di Zelig, siamo pronti a raccontarvi tutto quello che occorre sapere sulla simpaticissima comica siciliana? Ad esempio, vi siete mai chiesti se la bella Mannino sia attualmente impegnata e se abbia, quindi, un compagno? Ebbene. Se siete anche voi curiosi di saperlo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro!

Purtroppo, non siamo riusciti a carpire tantissime notizie sullo statu sentimentale attuale di Teresa Mannino. Seppure amatissima sul suo canale Instagram, sembrerebbe che la comica siciliana non ami condividere notizie che riguardano la sua vita privata. Quello che, però, siamo riusciti a rintracciare dal web ci dice che Teresa è stata sposata, ma che il suo matrimonio sia terminato. E che, come dichiarato a Donna Moderna, ha incontrato in autogrill Andrea, con il quale ha avuto una bambina. Ad oggi, però, non sappiamo se la coppia stia ancora insieme oppure no!

Anche voi impazzite per le sue battute?