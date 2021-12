Aereo per Soleil, i fan la mettono in guardia: ‘Vola sola, noi vediamo’, la reazione della concorrente

Aereo per Soleil, i fan la mettono in guardia: “Sole vola sola, wee see”: come avrà reagito la concorrente?

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dall’inizio del reality è stata al centro dell’attenzione. Nelle prime clip, si è parlato del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. Hanno avuto una frequentazione in passato e il concorrente, ha cercato di avvicinarsi di nuovo a lei.

Ma Soleil ha subito messo in chiaro il rapporto, dicendo che non potrà esserci più nulla. Adesso, però, è sotto l’occhio dei riflettori per il suo legame con Alex Belli. Molti pensano che fra i due ci sia realmente qualcosa, altri, invece, ritengono che sia solo finzione. Sta di fatto che, alcuni fan, le hanno mandato un aereo, nelle ultime ore, molto chiaro: “Sole vola sola, noi vediamo”. Come avrà reagito la concorrente? E gli altri compagni d’avventura?

“Sole vola sola”, arriva un aereo per Soleil da parte dei fan: la sua reazione a queste parole

Alex Belli e Soleil Sorge sono molti vicini. Un’amicizia che sembra pian piano divenire sempre più forte. In molti pensano che stia nascendo un sentimento, altri ritengono si tratti solo di finzione. Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto cos’è successo durante la rappresentazione della Turandot.

Alla fine, i due si sono baciati, appassionatamente. Bacio che ha colpito il pubblico e i presenti. Sappiamo che, fuori, Soleil è molto amata e i fan non mancano di mostrarle affetto. Nelle ultime ore, però, è arrivato per lei, un aereo con parole molto chiare: “Sole vola sola, noi vediamo”. I fan hanno cercato di mettere in guardia Soleil? Sembrerebbe che coloro che la seguono vogliano che la concorrente giochi da sola, e non insieme, in questo caso, ad Alex. Ma come ha reagito lei?

Quando ha visto l’aereo, l’entusiasmo è stato molto forte e abbracciando Giacomo Urtis ha detto: “Amori, con Giacomo posso volare?”. Ma ci sono stati degli attimi di riflessione e Soleil ha chiesto ‘Ma cosa vuol dire, in che senso‘, mostrandosi un po’ spaesata. Ma gli altri concorrenti, seduti in giardino, sembrerebbero aver capito.