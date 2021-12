Anticipazioni puntata del GF Vip di Venerdì 3 Dicembre: è finalmente arrivato il momento della verità, cosa succederà in diretta?

Reggetevi forte: la puntata di questa sera, Venerdì 3 Dicembre, del GF Vip sarà davvero scoppiettante. Al momento, come sempre, non sono ancora uscite le anticipazioni ufficiali. Dati i fatti che sono accaduti in queste ultime ore, però, possiamo affermarvi che ne vedremo davvero delle belle!

A distanza di poco meno di tre mesi dall’inizio di questa sesta edizione del GF Vip, il reality di Canale 5 non smette di stupire il suo carissimo pubblico. Ne abbiamo avuto prova nel corso di queste settimane, quando abbiamo assistito all’ingresso di nuovi concorrenti, ma ce ne ha dato anche la conferma che mai come questi ultimi giorni si è entrati proprio nel vivo del gioco. Da più di 70 giorni, i Vipponi vivono fianco a fianco. E questo, si sa, può portare a litigi, furiosi sfoghi e nuovi amori. È proprio questo quello che è capitato nelle ultime ore nella casa del GF Vip. E di cui, senza alcun dubbio, Alfonso Signorini ne vorrà parlare in diretta. Scopriamo qualche cosa in più.

GF Vip del 3 Dicembre, le anticipazioni della puntata: imperdibile!

Una nuova puntata del GF Vip, quindi, è pronta a fare compagnia il suo pubblico stasera 3 Dicembre. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e quali sono le sue anticipazioni, cerchiamo di capire cosa è successo in questi pochi giorni che distano dalla ventiquattresima diretta. E di che cosa parlerà Alfonso Signorini!

Senza alcun dubbio, l’ingresso dei nuovi concorrenti ha ‘sconvolto’, e in modo più che positivo, l’equilibrio della casa. Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli sono stati una vera e propria ventata di aria fresca per tutta la casa. Per cui, è scontato che si parlerà anche di loro in puntata. Ma non solo. Molto probabilmente, è arrivato il momento della verità per uno dei concorrenti. Stiamo parlando proprio di lui: Alex Belli! “Io mi sono innamorato di te…”, ha detto qualche giorno fa l’attore alla ‘sua’ Soleil. Cosa vorranno dire queste parole? Senza alcun dubbio, faranno riferimento ad un’amicizia. Anche perché, diciamoci la verità, l’amicizia è pur sempre una dimostrazione d’amore. In ogni caso, però, siamo certi che Signorini cercherà di capire qualche cosa in più su di loro. Infine, ampio spazio ai nominati. Chi avrà la ‘peggio’? Staremo a vedere!

Ovviamente, questi sono soltanto alcuni degli argomenti che verranno trattati. Senza alcun dubbio, infatti, sarà una puntata ricca di emozioni.