Amato attore di Grey’s Anatomy: sapete chi è la sua ex moglie? La conosciamo benissimo

Eric Dane ci ha conquistato in Grey’s Anatomy con il ruolo di Mark Sloan: sapete chi è l’ex moglie dell’attore? E’ famosissima.

Classe 1972, Eric Dane è un attore statunitense nato a San Francisco. Si trasferisce a Los Angeles in cerca di fortuna e qui, debutta nel 1991 in un episodio di Bayside School. E’ particolarmente noto per il personaggio di Mark Sloan, nella serie statunitense Grey’s Anatomy.

E’ entrato a far parte della serie nel 2006, come guest star. Qui era soprannominato “Dottor Bollore”. Questo personaggio è stato molto apprezzato e proprio per questo è diventato parte integrante del cast a partire dalla terza stagione fino al 2012. E’ ritornato brevemente nella diciassettesima stagione. Oggi, Dane è molto amato ed è conosciuto in tutto il mondo. Forse, però, non tutti sanno che, l’attore è stato sposato con un’attrice amatissima: sapete chi è la sua ex moglie?

Abbiamo amato l’attore in Grey’s Anatomy: sapete chi è la sua ex moglie?

In Grey’s Anatomy, è apparso come guest star nel 2006. Soprannominato il ‘dottor Bollore’, ha avuto un buon riscontro e la sua interpretazione è stata molto apprezzata. Per questo, è entrato a far parte del cast a partire dalla terza stagione fino al 2012. L’abbiamo visto brevemente nella diciassettesima stagione.

La sua uscita di scena ha lasciato non poca amarezza nei fan, come anche tutti gli addii che ci sono stati nella serie statunitense. Eric Dane ha recitato in numerosi film, al cinema e in televisione. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Sapete con chi è stato sposato? La sua ex moglie è un’attrice molto amata.

Dane, la star di Grey’s Anatomy, ha sposato nel 2004 l’attrice Rebecca Gayheart, che abbiamo visto in Scream 2, in Ugly Betty, C’era una volta a… Hollywood e in tantissimi altri film. Nel 2010 è nata la loro primogenita Billie Beatrice e un anno dopo, è nata la seconda figlia, Georgia Geraldine. La coppia decide di divorziare di comune accordo nel 2018.