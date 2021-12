Quando ha partecipato a Bake Off Italia aveva 21 anni ed era uno studente: dopo il programma la sua vita ha preso un’altra strada, cosa fa oggi.

Sono davvero tantissimi i concorrenti che hanno partecipato a Bake Off nel corso di queste nove edizioni. E che hanno saputo conquistare l’attenzione per la loro incredibile bravura, genialità e inventiva. E, sia chiaro, non facciamo riferimento soltanto ai suoi vincitori, ma anche a coloro che hanno raggiunto il podio e a coloro che sono stati, invece, eliminati nel corso delle puntate. Tutti hanno dimostrato di avere un certo ‘quid’. Ed è per questo che sono amatissimi!

Tra i tantissimi pasticceri amatoriali che hanno deciso di partecipare a Bake Off, non possiamo fare a meno di ricordarci di lui: il secondo classificato della quinta stagione del talent. Entrato a far parte del programma quando aveva 21 anni ed era soltanto uno studente, sembrerebbe che la vita del giovanissimo ragazzo abbia preso un’altra strada dopo Bake Off Italia. E, sia chiaro, non lo diciamo noi, piuttosto la sua bio Instagram. Cos’è successo? E, soprattutto, cosa fa oggi?

A Bake Off aveva 21 anni ed era uno studente, cosa fa oggi dopo il programma?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui nella cucina di Bake Off Italia. Classificatosi al secondo posto nel corso della quinta stagione del talent, il giovanissimo pasticcere amatoriale ha saputo conquistare l’attenzione non soltanto del pubblico italiano, ma anche di tutti i giudici di quell’anno per la sua enorme bravura tra i fornelli. Stiamo parlando proprio di lui: Tony Anania!

Seppure la vittoria sia mancata per un soffio, il giovanissimo Tony ancora oggi continua ad essere amatissimo. E ce ne da ampia conferma il numero di seguaci su Instagram. Ecco, ma cosa sappiamo adesso su di lui? In particolare, cosa fa? Da quanto si apprende dalla sua bio social, sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata. Non soltanto è riuscito a completare il suo percorso di studi all’università di Milano in Fashion culture and management, ma è riuscito anche a continuare a coltivare la sua passione per la cucina e, soprattutto, per i dolci. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che sia uno scrittore freelance di cibo.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo, magari in un programma tutto suo?