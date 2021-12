Oggi amiamo Jonathan Kashanian per la sua simpatia, ma ricordate com’era ai tempi del GF? Sono trascorsi 17 anni dalla sua vittoria: incredibile!

Oggi è uno dei volti più amati della televisione italiana, Jonathan Kashanian. Sempre pronto a dire la sua opinione senza troppi giri di parole e, soprattutto, simpaticissimo, l’esperto di moda vanta di un successo davvero clamoroso. Ricordate, però, com’è avvenuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo?

Correva esattamente il 2004 quando, nel corso della quarta edizione del GF, il simpaticissimo Jonathan prendeva parte al famosissimo reality di Canale 5. E conquistava tutti i suoi sostenitori tanto da ottenere il titoli di vincitore nel corso della puntata finale. Da quel momento, la carriera del simpaticissimo Kashanian ha preso letteralmente il volo. Amatissimo volto tv, lo stilista gode di un seguito impressionante. Se, però, vi chiedessimo se lo ricordate com’era ai tempi della sua partecipazione al GF, ci sapreste dare una risposta? Dalla sua vittoria, sono trascorsi ben 17 anni, ma ricordate com’era? All’epoca, pensate, aveva soltanto 23 anni. Bando alle ciance, però: scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Com’era Jonathan ai tempi del GF? Aveva solo 23 anni: da non crederci

Sono davvero tantissime le persone che, nel corso di queste sedici edizioni, hanno deciso di mettersi in gioco al GF e ne sono usciti completamente cambiati. Tra questi, non possiamo fare a meno di citare lui: Jonathan Kashanian. Vincitore della quarta edizione del programma, il simpaticissimo stilista ha cavalcato la cresta dell’onda subito dopo la sua vittoria. E ad oggi, come dicevamo, è un volto amatissimo del piccolo schermo nostrano.

Ad oggi, Jonathan Kashanian è solito catturare l’attenzione del suo pubblico per la sua simpatia, ma anche per il suo fascino. Siete curiosi, però, di sapere com’era ai tempi del GF? Ora lo stilista è un uomo, eppure ai tempi del reality aveva solo 23 anni: com’era? Guardate un po’ qui:

Da non crederci, avete ragione! Seppure siano passati 17 anni dalla sua partecipazione al programma, Jonathan non è affatto cambiato! Certo, ora è un uomo e prima era soltanto un ventitreenne. Per il resto, però, si può dire che è rimasto completamente identico. Siete d’accordo?