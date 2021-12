Da qualche ora, è diventata mamma della piccola Giulia: “La vita ci ha messo davanti una bella sfida”, parole davvero da brividi.

Una notizia davvero fantastica: è diventata mamma della piccola Giulia! A darne l’annuncio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Con una foto che mostra lo splendido fiocco rosa, l’ex volto della tv ha annunciato di aver dato al mondo la sua primogenita.

È da quando ha partecipato al famoso programma di Mediaset che la bella siciliana ha cavalcato la cresta dell’onda. Merito della sua simpatia, della sua genuinità e spontaneità, la giovane ha riscosso un successo davvero immediato. Tanto che, ad oggi, è diventata una vera e propria star del web. È proprio sul suo canale Instagram, oltre che essere seguitissima, la ragazza condivide col suo pubblico ogni cosa che la riguarda. L’ha fatto, ad esempio, qualche mese fa quando ha annunciato di essere incinta. E l’ha ribadito anche pochissime ore fa. Il 1 Dicembre scorso, l’amatissima influencer e il suo compagno sono diventati genitori per la prima volta. “Alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia”, inizia a scrivere a corredo del post. Scopriamo insieme di chi parliamo.

È mamma di Giulia: esplosione di gioia, parole da brividi

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro! Stiamo parlando proprio di Valentina De Biasi ed Oronzo Carinola, protagonisti indiscussi della edizione di Temptation Island nel 2018. Ricordate la loro storia? Ebbene: Mercoledì scorso sono diventati genitori per la prima volta in assoluto.

La giovane Valentina, quindi, è diventata mamma della piccola Giulia. E a renderlo noto, è stata proprio la diretta interessata. Al momento, non sappiamo cosa sia successo. Fatto sta che, dalle parole che sono state scritto a corredo del post Instagram, sembrerebbe proprio che la vita li abbia messi già alla prova. “Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza!”, ha scritto la De Biasi come didascalia. “Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile”, ha continuato a dire.



Al momento, come dicevamo, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Ci ed auguriamo loro che tutto si risolva per il meglio. Nel frattempo, facciamo le nostre più sincere congratulazioni a Valentina ed Oronzo. E un grandissimo benvenuto alla piccola Giulia!