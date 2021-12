Ebbe una storia con Donna in Beverly Hills 90210: la clamorosa svolta nella sua vita vi lascerà increduli

In Beverly Hills conquistò i cuori di tante fan: per un po’ fu il fidanzato di Donna, non immaginereste mai come ha cambiato la sua vita.

Oltre all’amatissimo cast fisso che per tanti anni ha accompagnato la nostra adolescenza negli anni ’90, in Beverly Hills 90210 sono stati tanti gli attori rimasti nella serie solo per un periodo. Alcuni di questi sono riusciti in breve tempo a lasciare il segno e ancora oggi nessuno di noi li ha dimenticati.

Uno di loro fu sicuramente il personaggio di Ray Pruit, ragazzo proveniente da una famiglia con vari problemi e senza le possibilità economiche degli altri protagonisti della serie. Succube di una madre alcolizzata che lo picchiava da bambino, Ray pur essendo un ragazzo di buoni sentimenti non riesce a non essere violento e ciò rovinerà il suo rapporto con Donna Martin.

Nella serie Ray è un musicista proprio come l’attore Jamie Walters che lo interpretava. Non tutti sanno infatti che Walters è stato per molti anni protagonista della scena musicale: ha infatti realizzato tre album di grande successo, di cui l’ultimo, Believed, risale al 2002.

Oggi non fa più parte del mpondo dello spettacolo, ma ripercorriamo la sua carriera e scopriamo a cosa di dedica!

In Beverly Hills lo abbiamo amato nel ruolo di Ray Pruit: cosa fa oggi il fidanzato di Donna

Nato a Boston nel 1969, Jamie Walters debuttò nel 1988 in una pubblicità della Levi’s. Prese parte a varie serie tv tra cui General Hospital e nel 1991 recitò nel film Shout, al fianco di John Travolta e Gwyneth Paltrow.

La sua famosa canzone “How Do You Talk to an Angel?”, fu nominata per un Emmy. Nel 2004 l’attore abbandonò le scene e oggi vive a Los Angeles. Quasi nessuno sa che è diventato un vigile del fuoco.

Voi lo avreste mai immaginato?