GF Vip, com’era prima Delia Duran moglie di Alex Belli? Ecco alcune foto social di questi anni.

Delia Duran è la moglie di Alex Belli. Abbiamo avuto modo di vederla più volte al Grande Fratello Vip, per parlare con suo marito. Alex è entrato a settembre nella casa del Gf Vip e qui, ha stretto subito una forte amicizia con Soleil Sorge.

Gli atteggiamenti dell’attore nei confronti dell’ex corteggiatrice non sono però piaciuti alla sua compagna. E’ così arrivata nella casa per avere un confronto con lui. L’attore dal canto suo ha sempre rassicurato la donna, dicendo che con Soleil è solo amicizia, ma negli ultimi giorni ci sono stati dei veri colpi di scena. Ha dichiarato i suoi sentimenti, dicendo di essere innamorato. Delia ha avuto un confronto anche con Soleil. Entrambe hanno saputo tenersi testa. La moglie di Alex è una donna bellissima, ma com’è cambiata in questi anni?

Gf Vip, com’era prima Delia Duran moglie di Alex Belli: ecco alcune foto

Alex e Soleil sono ormai molto vicini al Gf Vip. Un’amicizia che pian piano è cresciuta. Più volte, il concorrente ha ribadito il fatto che tra lui e Soleil c’è solo un forte legame, una semplice amicizia. Ma negli ultimi giorni, ci sono stati dei veri e propri colpi di scena.

L’attore ha confessato i suoi sentimenti: “Se sono innamorato di te…”, ha detto Alex all’ex corteggiatrice. Fino alla notte scorsa, quando, ha ribadito il concetto: “E’ una colpa se ci amiamo?”. Sappiamo che il concorrente è sposato con Delia Duran. La donna più volte è entrata in casa per parlare con suo marito. Il comportamento di quest’ultimo non è affatto piaciuto a Delia, che ha così voluto esprimere la delusione provata. Abbiamo ammirato la Duran in tutta la sua bellezza, ma com’è cambiata in questi anni? Vediamo insieme alcune foto.

Questo è uno scatto del 2018. I riflessi del sole illuminano il suo viso, che appare, qui, molto semplice.

Vediamo Delia insieme ad Alex.

Sappiamo che la donna è anche un’attrice e ha recitato in diverse fiction. Questa è una foto ripresa da una scena de L’Onore e il rispetto, in cui ha recitato insieme a Gabriel Garko. Guardando i diversi scatti, non appare molto diversa, non trovate? A parte qualche dettaglio del suo look.