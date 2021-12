Gf Vip, avete visto Maria Monsè senza trucco? Com’è la concorrente al naturale

Gf Vip, avete mai visto Maria Monsè senza trucco? Vederla al naturale vi lascerà senza parole, è bellissima.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un grande successo. Il pubblico si appassiona alle storie che si vedono e vuole sapere cosa succede man mano. La finale del reality era prevista per il 13 dicembre, ma è stato confermato il prolungamento.

Il programma terminerà il 14 marzo, segnando così un record. Sarà l’edizione del Gf Vip più lunga di sempre, perchè la precedente, è terminata qualche giorno prima. Per questo, in casa, ci sono stati dei nuovi ingressi e altri ancora da vedere. Patrizia Pellegrino e Maria Monsè sono state le prime ad entrare, seguite, nella puntata di lunedì 29 novembre, da Giacomo Urtis e Valeria Marini che giocheranno come concorrente unico e Biagio D’Anelli. Parlando della Monsè, sappiamo che è un’attrice molto amata ed è una donna bellissima. Si mostra sempre curata e preparata anche in casa, ma l’avete mai vista senza trucco?

Avete visto Maria Monsè senza trucco al Gf Vip? Resterete senza parole

Da circa due settimane Maria Monsè ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta per lei, perchè è stata concorrente del reality nel 2018, quando al timone c’era Ilary Blasi.

Allora, l’esperienza si è conclusa molto presto. Ora, però, l’attrice è pronta a mettersi in gioco. In questi giorni, proprio la Monsè, ha avuto degli scontri con gli altri presenti. In particolare, nelle ultime ore, è scattato un battibecco con Jessica. Quest’ultima ha lamentato il fatto che Maria abbia parlato di Lulù, non in sua presenza: “Sei falsissima”, ha detto la principessa. Ma tornando a noi, la Monsè è un’attrice bravissima e una donna meravigliosa. L’avete mai vista senza trucco?

Ecco uno scatto ripreso da un momento trascorso nella casa del Grande Fratello Vip. Dobbiamo dire che, l’attrice, anche senza make up, è bellissima. Il suo viso è molto luminoso e limpido. Curata e preparata è molto bella e lo è anche al naturale.