GF Vip, nuovo bacio sotto le coperte: no, non si tratta di Soleil e Alex

Colpo di scena al GF Vip dove due concorrenti si sono lasciati andare nella notte ad un riavvicinamento e ad un nuovo bacio.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”, diceva Antonello Venditti in una delle sue canzoni più famose. Per raccontare ciò che è accaduto stanotte nella casa del GF Vip, la citazione si potrebbe usare tranquillamente.

Leggi anche——–>>>Clarissa Selassié dopo il GF Vip: quel gesto social non è passato inosservato, avete notato?

La stanza da letto infatti è stata testimone di un riavvicinamento quanto mai inatteso tra due Vipponi che nelle settimane scorse se ne sono dette davvero di tutti i colori. Non si tratta di Soleil e Alex, come molti potrebbero immaginare viste le ultime vicissitudini tra i due.

Questa notte Gianmaria e Sophie si sono messi nello stesso letto e la passione è scoppiata di nuovo: baci e carezze sotto le coperte non si sono fatti attendere dal momento in cui si sono spente le luci.

Ma cosa è successo dopo?

Gianmaria e Sophie, scatta un nuovo bacio al GF Vip: è successo stanotte

Se una delle dinamiche che fanno maggiormente discutere sono i tira e molla tra Soleil e Alex, non è certo da meno quella tra l’ex tronista Sophie e il giovane imprenditore napoletano Gianmaria.

Leggi anche——–>>>Gf Vip, com’era prima Delia Duran moglie di Alex Belli: il cambiamento

I loro litigi hanno tenuto banco per quasi tre mesi, ma dopo le sfuriate della 19enne sembrava che anche il playboy partenopeo ci avesse messo una pietra sopra. E invece no. I due sono sembrati più vicini che mai e di questo colpo di scena si parlerà sicuramente stasera in occasione della puntata.

Intanto Sophie si è confidata con Lulù: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“ ha detto l’ex volto di Uomini e Donne.

Leggi anche———>>>GF Vip, “Durante la Turandot…”: la verità di Soleil sul bacio con Alex Belli

Secondo voi quali saranno i prossimi sviluppi tra loro? Vi piacciono come coppia?