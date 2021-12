Hanno mantenuto il segreto per due anni! L’amatissimo attore esce allo scoperto col suo fidanzato, lui è un cantante famoso

Stanno insieme da due anni ed ora finalmente hanno dichiarato pubblicamente il loro amore: l’attore ha svelato chi è il suo fidanzato.

Dopo essere apparsi insieme circa un anno fa ad un evento di beneficenza in alcuni scatti rubati dai paparazzi del settimanale Chi, sui due amatissimi artisti e la loro ipotetica frequentazione era calato il silenzio.

A quanto pare, però, il loro legame sarebbe ben più profondo di quanto si immaginava, tanto che per la prima volta ieri hanno comunicato pubblicamente di essere una coppia da quasi due anni.

Non un’avventura passeggera quindi, bensì qualcosa di molto più serio. Lo avevano tenuto nascosto per tutto questo tempo, ma finalmente ora hanno dichiarato di essere una coppia. Se ne è parlato ieri pomeriggio a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1.

Oggi è un altro giorno, colpo di scena: l’attore e il suo fidanzato non si nascondono più

Ospite della puntata di ieri, Gabriele Rossi ha parlato della sua partecipazione al film “Carla”, omaggio alla grande ballerina Fracci, di cui sarà protagonista l’attrice Alessandra Mastronardi.

Nei panni del coreografo Mario Pistoni, Gabriele Rossi aggiungerà un altro importante ruolo al suo ricchissimo curriculum. Dopo avergli chiesto della sua sfera privata menzionando anche il suo ex Gabriel Garko, la Bortone ha poi parlato del nuovo fidanzato dell’attore. Si tratta di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017, che ha inviato in trasmissione un video messaggio per Rossi.

Fu proprio grazie al celebre talent che i due si conobbero: terminata l’edizione, Gabriele inviò un messaggio di congratulazioni a Lorenzo e a Rita Bellanza. Con Licitra però la conversazione proseguì: “Poi è capitato di prenderci un caffè, poi un altro, e poi…”, ha raccontato l’attore.

Che dire, auguri ad entrambi! A voi piacciono insieme?