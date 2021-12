“Può capitare che non abbiano più bisogno di te”: non sarà più in tv, ha un nuovo lavoro

E’ stata per tanti anni una delle opinioniste più assidue dei programmi di Barbara D’Urso ma ora ha un nuovo lavoro: svolta clamorosa!

L’abbiamo vista approdare in tv molto giovane e da oltre dieci anni è una delle opinioniste più note in Italia. Ora però la sua vita è in una fase di trasformazione, infatti ha un nuovo lavoro, come rivela in un’intervista a FQ Magazine.

Stiamo parlando di Karina Cascella, amatissimo volto dei salotti televisivi Mediaset: da quando Pomeriggio 5 ha cambiato contenuti privilegiando la cronaca e la politica, anche lei come altri colleghi ha dovuto salutare il pubblico di Canale 5.

La cosa però non sembra averla colpita più di tanto: in tv non esistono certezze e Karina questo lo ha sempre saputo. Anzi, si può dire che abbia colto questa occasione per voltare decisamente pagina e reinventarsi.

Una svolta che nessuno avrebbe immaginato, ma da donna coraggiosa e di carattere quale è, non stupisce che abbia accolto il cambiamento con tanta disinvoltura. Indovinate quale nuovo lavoro ha scelto di intraprendere!

Karina Cascella ha un nuovo lavoro: cosa fa oggi l’ex opinionista

Oggi Karina ha 41 anni e la maturità necessaria per sapersi adattare ai colpi di scena della vita: “Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali”, ha dichiarato a FQ Magazine.

Non stupisce quindi che si sia rimboccata le maniche e si sia lanciata in una nuova avventura: ha aperto, insieme al fidanzato, un ristorante di carne argentina a Bergamo. Dopo una partenza un po’ difficile a causa del Covid, da maggio di quest’anno il locale ha preso a funzionare a pieno ritmo.

Ma quali sono di preciso le mansioni della Cascella? “Io faccio di tutto all’interno del locale: dalle prenotazioni, di cui mi occupo personalmente, all’accoglienza (che adesso è un po’ più lunga con il controllo del Green Pass). Ogni tanto, poi, mi diletto in cucina: l’idea è quella di sposare la cucina napoletana a quella argentina per alcuni piatti. Non sono una di quelle che sta a guardare gli altri che lavorano, mi annoierei”, ha raccontato.

Cosa ne pensate? Vi piace l’intraprendenza di Karina?