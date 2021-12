L’abbiamo tanto amata in Tempesta d’amore, dove ha interpretato Charlotte: avete visto oggi l’attrice?

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca in onda dal 2006 e ancora oggi in corso. E’ molto seguita e per questo è andata avanti, senza più fermarsi, arrivando alla diciassettesima stagione.

Ogni volta, quando si chiude il cerchio di una storia d’amore se ne apre uno nuovo. Dalla prima stagione ad oggi, abbiamo avuto modo di vedere al centro della trama la relazione tra due protagonisti. Ma ad intrecciarsi alle loro vite, ci sono i personaggi che lavorano e vivono insieme. In Tempesta d’amore abbiamo conosciuto Charlotte Saalfeld. Nella prima stagione, si scopre che la donna ha avuto in passato una relazione con Alfons, portiere dell’hotel. Da questa relazione è nato Alexander, personaggio principale insieme a Laura. Charlotte è stata presente per molti anni, fino a quando non abbandona Werner, suo marito e proprietario del Furstenhof. Oggi, sapete com’è l’attrice che ha interpretato questo personaggio?

leggi anche Abbiamo seguito l’attrice in Tempesta d’amore: la riconoscete? Da allora sono passati 11 anni

Ha interpretato Charlotte Saalfeld in Tempesta d’amore: com’è oggi l’attrice tanto amata

Ogni stagione di Tempesta d’amore vede al centro dell’attenzione due protagonisti e la loro storia d’amore. Siamo arrivati alla diciassettesima stagione e quindi, ne sono passate di storie d’amore, difficili e piene di ostacoli.

Leggi anche In Tempesta d’amore ha interpretato Robert: com’è cambiato in questi anni l’amatissimo attore

Vi ricordate di Charlotte? Moglie di Werner, proprietario del Furstenof, si scopre aver avuto una relazione con il portiere dell’Hotel, Alfons, anni prima. Da questa relazione è nato Alexander, il primo protagonista di Tempesta d’amore. Ma l’attrice, dopo tanti anni, ha detto addio alla soap opera, sapete com’è oggi?

Ecco Mona Seefried in uno scatto recente. Che dire, è sempre stata una donna bellissima! E’ un’attrice austriaca che ha preso parte a molte serie tv. Dopo qualche periodo di televisione e di cinema, Mona ha ripreso a lavorare anche a teatro. Grazie a Tempesta d’amore è divenuta popolare in Italia. Nella soap opera tedesca è stata presente per ben 2120 puntate, precisamente dal 2005 al 2018 e qui, ci ha del tutto conquistato!