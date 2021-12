Uomini e Donne, “Avevo alzato un po’ il gomito”: confessa il retroscena dopo anni e racconta la reazione di Maria De Filippi

Dopo più di 10 anni, l’ex tronista di Uomini e Donne confessa a Today un retroscena incredibile e come reagì la De Filippi.

E’ uno degli ex volti di Uomini e Donne maggiormente ricordati dal pubblico anche a distanza di oltre 10 anni dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5. Eppure, il suo percorso inizialmente sembrava non riuscire a decollare.

Leggi anche——–>>>Uomini e Donne, colpo di scena tra Matteo e Noemi: le immagini parlano chiaro

“Ero un po’ personaggio inesistente”, ammette in un’intervista rilasciata a Today. Si trovava infatti in una fase un po’ particolare in cui si portava dietro ancora gli strascichi di una storia precedente. Grazie ai suggerimenti della redazione di Maria De Filippi però riuscì a dare una svolta alla sua esperienza.

Stiamo parlando di Federico Mastrostefano, che i fan del longevo programma di Canale 5 non avranno certamente dimenticato. E’ lui stesso a rivelare un retroscena insospettabile accaduto nel corso del suo trono.

“La redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo”, racconta Federico. Ma cosa successe?

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano confessa un insospettabile retroscena sul suo trono

Per decidersi a darsi una mossa, l’ex tronista ricorse ad un espediente alquanto inusuale: “Forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da li è partito il mio personaggio”.

Leggi anche———>>>Matrimonio in arrivo per la coppia nata a Uomini e Donne: si sposano! L’annuncio a sorpresa

Se vi state chiedendo come reagì Maria De Filippi, vi anticipiamo che l’amatissima conduttrice anche in quell’occasione si dimostrò davvero unica: “Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo, e proprio quel giorno andammo a pranzo tutti insieme. Avevo voltato pagina, finalmente riuscivo ad essere me stesso”, racconta Mastrostefano.

Ricevuto anche l’incoraggiamento di Queen Mary, Federico voltò pagina ed iniziò uno dei troni più interessanti dell’intera storia del programma. Terminata quell’esperienza, prese parte a vari eventi e fu concorrente de L’Isola dei Famosi.

Leggi anche———->>>“Benvenuto Brando”: l’amatissima ex di Uomini e Donne è diventata mamma bis

Oggi Federico si dedica alla sua attività di istruttore di nuoto ed è felicemente fidanzato da quattro anni.