Beautiful, come tornerà in scena Taylor? Ha una missione ben precisa

Beautiful, come tornerà in scena Taylor Hayes? L’ex moglie di Ridge Forrester ha una missione ben precisa da compiere.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte perché nei prossimi mesi arriveranno novità incredibili in quel di Los Angeles. Come tutti ormai già sanno da diverse settimane, ci saranno dei clamorosi ritorni nel cast della soap opera americana: primo tra tutti, quello dell’amatissima Taylor Hayes.

La psichiatra tornerà in scena a breve in America, mentre in Italia dovremo aspettare ancora qualche mese. Ma in molti si chiedono: come irromperà nelle vite dei protagonisti? Se non temete spoiler ecco qualche dettaglio sulle prossime puntate!

Beautiful è pronta a riaccogliere Taylor Hayes: come tornerà in scena l’amatissimo personaggio

Taylor Hayes sta tornando! Una notizia meravigliosa per tutti i fan della soap opera, che non vedono l’ora di rivedere in scena uno dei personaggi più amati di sempre. Ricordiamo che Taylor tornerà, ma con un altro volto: a vestire i panni della dottoressa sarà Krista Allen, che prenderà il posto dell’attrice storica Hunter Tylo. Ma come tornerà a Los Angeles Taylor?

Stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, Taylor si insinuerà in un momento non molto positivo tra Ridge Forrester e Brooke Logan. La coppia entrerà nuovamente in crisi a causa di un altro grande ritorno in scena, Deacon Sharpe. Ridge farà di tutto per allontanarlo dalle loro vite, ma Brooke sarà favorevole al riavvicinamento tra Deacon e la figlia Hope. Risultato? Frizioni tra Brooke e Ridge.

E proprio quando quest’ultimo parlerà coi figli dei continui problemi con Brooke, Thomas e Steffy ricorderanno, invece, come le loro vite fossero più serene quando lo stilista era legato a Taylor, la loro mamma. E indovinate un po’ chi tornerà a Los Angeles proprio in questo delicato momento? Proprio Taylor!

L’attrice Krista Allen dichiara: “Taylor ha le idee chiare e una missione da compiere!” Insomma, tutto fa pensare che ne vedremo delle belle. Noi non aspettiamo altro che il ritorno del mitico “dottore”, come è solita chiamarla Ridge!