Resterete stupiti nello scoprire che lavoro voleva fare Maria De Filippi: è andata diversamente

Tutti amiamo Maria De Filippi, ma non tutti sanno che lavoro voleva fare la regina della tv prima di intraprendere la sua eccellente carriera.

A giudicare dai risultati che è stata capace di raggiungere in circa trent’anni di carriera, si può tranquillamente affermare che quella della tv è proprio la sua strada. Maria De Filippi è ormai un pilastro del televisione italiana, che è riuscita a cambiare profondamente grazie ai tanti programmi innovativi che ha ideato e che conduce con grandissimo successo.

Eppure non tutti immaginano che la presentatrice pavese, da giovane, aveva in mente un altro tipo di futuro lavorativo, lontano anni luce da quella che poi è stata la sua vita professionale. Queen Mary è laureata in Giurisprudenza con 110 e lode, come raccontò lei stessa qualche anno fa nel corso della semifinale di Amici 16.

Non solo: era anche una studentessa modello. “Rifiutavo anche i voti, o da 28 in su o niente”, rivelò durante la puntata del talent. Concluso il percorso universitario, si specializzò in Scienza delle Finanze.

In un’intervista rilasciata a Repubblica anni fa, raccontò poi un retroscena alquanto inaspettato riguardo a quella che avrebbe dovuto essere la sua carriera.

Maria De Filippi, sapete che lavoro voleva fare? Inimmaginabile retroscena

Al quotidiano, la moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato che a scuola non era stata molto studiosa e di essere cambiata durante l’esperienza accademica: “Non so cosa mi scattò dentro, ma diventai bravissima. Giurisprudenza l’avevo scelta io, ero libera di frequentare o non frequentare, la materia m’interessava”.

Inoltre Maria ha raccontato di aver tentato il concorso in Magistratura, spinta dalla madre, e che fu bocciata. Se le cose fossero andate in maniera diversa, oggi magari sarebbe un giudice e non l’icona televisiva che tutti conosciamo.

“Per mantenermi facevo le tesi di laurea; avevo risposto a un’inserzione sul giornale, mi davano un milione e mezzo a tesi. Il primo lavoro me lo trovò mamma alla Univideo. Ci stetti un anno, non mi piaceva per niente, poi conobbi Maurizio al Festival di Venezia… mi propose di venire a lavorare a Roma…”. Il resto è storia nota: da allora per la De Filippi si aprirono le porte del brillante futuro privato e professionale che tante soddisfazioni le ha regalato.

Voi l’avreste mai immaginata come magistrato?