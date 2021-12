All Together Now, chi è Carola: età, Instagram e dove l’abbiamo già vista in televisione; conosciamo meglio la concorrente dello show.

Chi vincerà All Together Now 4? Mai come quest’anno è davvero difficile rispondere a questa domanda. Di talenti in gara, nella quarta edizione dello show di Canale 5, ce ne sono davvero tanti e tra questi c’è sicuramente lei, Carola.

La concorrente ha incantato muro e giurati nel corso delle puntate, con una voce strepitosa ed esibizioni da pelle d’oca. In attesa di scoprire se salirà sul gradino più alto del podio, conosciamo meglio la concorrente!

Carola è una delle concorrenti di All Together Now: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Carola è una delle concorrenti della quarta edizione di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Ed è anche una delle concorrenti più amate dell’edizione, dove si è fatta notare sin dall’inizio grazie al suo talento. Ma cosa sappiamo di lei?

Originaria di Carate Brianza, Carola ha 24 anni e la sua passione per la musica è nata sin da piccola, grazie al papà e alle sorelle, cantanti e musicisti. Ha studiato pianoforte e canto e, in tv, l’abbiamo già vista! La cantante ha preso parte a moltissimi concorsi e nel 2015 approda a The Voice of Italy, proprio nel team di J AX, uno dei giudici di All Together Now. Nel talent di Rai Due Carola è arrivata terza: quale sarà la sua postazione finale questa volta?

In attesa di scoprirlo non potete non dare un’occhiata al suo canale Instagram, già seguito da più di 8 mila followers. Lo troverete col suo nome e cognome, Carola Campagna:

Non ci resta che attendere le prossime puntate dello show per scoprire quali brani proporranno Carola e il resto dei concorrenti in gara. La sfida si fa sempre più accesa e noi non vediamo l’ora di scoprire chi vincerà e si porterà a casa un montepremi di 100 mila euro. Voi per chi fate il tifo?